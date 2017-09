Bencherif invaincu depuis 360 minutes

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le gardien de but du MO Béjaïa, Ali Bencherif, est en train de réaliser un excellent début du championnat en gardant sa cage vierge après quatre matchs joués successivement contre l’ASMO, le RCK, le MCEE et l’ABS, un chrono difficile à réaliser dans un championnat serré tel celui de la Ligue 2 Mobilis.

L’enfant de Tiaret, qui fêtera son anniversaire aujourd’hui (né le 26 septembre 1988), a porté les couleurs du GC Mascara la saison écoulée, il a joué un grand rôle lors de ces quatre matchs disputés en annihilant toutes les actions adverses ainsi que le penalty dévié à El Eulma, il a été impérial au stade du 20 août contre le RCK en repoussant toutes les actions koubeénnes. Dans l’entourage du club, on le surnomme Monsieur assurance. Vu son rendement, on peut dire qu’il mérite amplement ce surnom, en souhaitant qu’il le confirmera lors des prochaines journées, à commencer par le prochain match devant le CABBA. Le rendement de Bencherif sur le terrain est le fruit du travail de Hakim Sbaa, entraineur des gardiens, qui a su comment booster le gardien béjaoui à aller de l’avant en instaurant une concurrence loyale entre lui, Benmeddour et Sidi-Salah. Malgré la véritable rivalité pour le poste du premier gardien qui se joue entre les deux premiers alors que le troisième est relégué dans la catégorie des espoirs pour gagner un peu de temps de jeu.



La direction joue la carte de la motivation

Après le bon début du championnat des camarades de Fawzi Rahal, la direction du MOB à sa tête le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki veut jouer la carte de la motivation en récompensant les joueurs après chaque effort et performance réalisés. Avant le match de l’ABS, les joueurs ont empoché 20 millions de centimes représentants les deux primes des victoires devant le RCK et le MCEE et ils empocheront aussi la prime de l’ABS avant le match du CABBA. Concernant les salaires, tous les joueurs sont payés au mois de juillet et la direction compte injecter au moins une mensualité dans les jours qui viennent, et ce après la rentrée de la subvention du fond de wilaya qui avoisinera les 5 milliards. Avec ces honorables gestes, les joueurs seront plus motivés lors des prochains matchs pour continuer sur cette lancée de bons résultats et vont plus se concentrer sur le carré vert qu’autre chose.



Première défaite des U21

Les jeunes crabes (U21) qui ont réalisé un parcours sans-fautes avec 3 victoires pour autant de matchs joués, ont été stoppés net à domicile, vendredi dernier, par l’ABS qui a gagné sur le score de 1/0. Les protégés du duo Amar Allou-Nassim Dehouche n’ont pas été à la hauteur lors de ce match qu’ils auraient pu remporter s’ils l’avaient pris plus au sérieux. La raison essentielle de cette défaite est le fait de sous-estimer l’adversaire, chose qui a couté très cher aux jeunes crabes qui ont enregistré leur première défaite de la saison. Le staff technique des U21 est en train de réaliser un bon travail, cette saison, et ce n’est pas cette défaite qui va freiner cet élan pour réaliser une belle saison.



Z. H.