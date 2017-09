«On se rachètera contre l’ASO»

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Face à l’ASAM, vendredi dernier, le milieu béjaoui, Hamza Ouanes, a été sans conteste le meilleur élément de son équipe sur le terrain. Il a été au four et au moulin pendant toute la partie. L’on se rappelle à juste titre que le joueur avait été sacré meilleur buteur de la JSMB lors de la saison écoulée, avec huit buts à son actif. Dans cet entretien, l’enfant de Blida affirme que le meilleur est à venir pour lui et son équipe.

La Dépêche de Kabylie : Quelle analyse faites-vous de la dernière défaite concédée à Aïn M’lila ?

H. Ouanes : Elle était tout simplement amère en ce sens que nous avions mieux joué que notre adversaire. Ce dernier a, d’ailleurs, carrément fermé le jeu après l’ouverture du score. Toutefois, je dois dire que nous avons mal entamé la rencontre et le but encaissé dès les premières minutes de jeu a quelque peu faussé nos calculs. Qu’à cela ne tienne, nous devons bien mettre de côté cet échec pour nous concentrer sur la suite du parcours. Ceci dit, nous avons déjà un important rendez-vous à préparer pour ce week-end. De ce fait, on fera en sorte de nous racheter contre l’ASO, d’autant qu’on jouera chez nous et devant nos supporters.

Votre prestation contre l’ASAM n’a pas laissé indifférents certains puristes qui prédisent votre grand retour cette saison. Qu’en dites-vous ?

Inchallah. En tout cas, moi, je n’ai jamais rechigné à l’effort pour être performant afin de faire profiter mon équipe de ma modeste expérience. Cela dit, contre l’ASAM, je n’ai fait que mon travail au même titre que mes camarades. Malheureusement, et comme je l’ai signalé tout à l’heure, on a été mal récompensés en retour malgré notre grande débauche d’énergie sur le terrain pendant le match.

Et pour ce qui est du parcours réalisé par votre équipe jusque-là, comment le jugez-vous ?

J’estime que nous avons réalisé un début de saison encourageant qui dénote des ambitions du club à retrouver l’élite cette saison. Cela étant dit, nous avons disputé trois matchs à l’extérieur et récolté déjà quatre points, alors que nous n’avions joué qu’une seule fois chez nous contre le CRBAF. Ainsi, même si le calendrier du début de saison nous est défavorable, je crois que nous avons pu maintenir le cap jusque-là.



Propos recueillis par B. Ouari