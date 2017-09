«On doit impérativement battre le DRBT»

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Le défenseur kabyle Houari Ferhani revient dans cet entretien sur la défaite face au NAHD et livre ses impressions concernant le prochain match face au DRB Tadjenanet.

La Dépêche de Kabylie : Vos impressions après la défaite de vendredi passé…

Houari Ferhani : Elle est très amère. Nous nous sommes créé plusieurs occasions, mais nous n’avons pas su les exploiter. Nous aurions pu tuer le match dès la première période. Honnêtement, cette contre-performance nous a fait très mal, surtout que nous avons bien joué, nous méritions vraiment un meilleur sort.

Qu’est ce qui n’a pas marché ?

Nous avons commis des erreurs et nous avons raté des occasions en or. Comme je vous l’ai dit, il nous était possible de revenir avec au moins un match nul. Néanmoins, nous continuerons à travailler et ferons notre possible pour être plus performants et plus efficaces.

La JSK encaisse à chaque match. Qu’arrive-t-il à la défense ?

Il ne faut pas blâmer les défenseurs, toute l’équipe est responsables et pas seulement eux. Tous les joueurs attaquent et défendent, la responsabilité est partagée. Nous travaillerons sur toutes nos lacunes, car nous sommes conscients de ce qui nous attend.

Ce deuxième faux pas de suite ne risque-t-il pas d’influencer négativement sur le moral des joueurs ?

La saison est encore très longue et je suis persuadé que l’équipe reviendra en force. Nous avons des joueurs expérimentés et de jeunes joueurs pleins de talent et d’énergie. Tout le groupe est prêt à tous les sacrifices et inchallah les choses ne pourront que améliorer et les résultats aussi.

Le prochain match vous opposera au DRB Tadjenanet. Comment voyez-vous cette rencontre ?

Ce match est très important pour nous. Après les deux derniers faux pas face au PAC et le NAHD, il nous faut gagner. La tâche sera très difficile, car nous affronterons une équipe qui veut se racheter ayant elle aussi perdu à domicile. Mais nous sommes déterminés à ne pas laisser la victoire nous échapper chez nous.

On vous laisse le soin de conclure…

Je lance un appel à nos supporters pour les exhorter à continuer à nous soutenir. J’espère seulement que nous jouerons en présence du public. Je rappelle que l’équipe a été rajeunie à 80% et les supporters doivent être patients avec nous. Je leur promets du beau spectacle et de bons résultats.



Entretien réalisé par Mustapha Larfi.