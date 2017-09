Fini l’aventure pour le Mouloudia !

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

C’en est désormais fini pour le Mouloudia d’Alger dans son aventure africaine. Du moins jusqu’à la prochaine. La révolte attendue à Rades fut plutôt du côté des Tunisiens du Club africain désormais qualifié en demi-finales. Et pourtant, déterminés, les poulains de Casoni, ont entamé le match retour pour le compte des quarts de final de la coupe de la CAF, en tentant de surprendre leurs adversaires, dès les premières minutes du match, mais la première action dangereuse de la partie sera à l’actif des tunisiens. On jouait la 14e minute, lorsque l’arbitre de la rencontre offrait un penalty contesté au club africain. La sentence sera transformée par Zemzemi. La suite des évènements parfois houleux a déconcentré les vert et rouge. Plus dominant durant la deuxième manche, mais sans pouvoir, cependant atteindre la surface adverse, le MCA ne trouvait plus suffisamment de moyens pour franchir la défense des protégés de Marco Simone. Bien au contraire, c’est le club africain qui aggrave la marque à la 78e minute, au bout d’une contre attaque qui tranchera définitivement le sort du Doyen suite à une anticipation désastreuse de Chaouchi.

Abderrezak Belkheir