En hommage à Ramdane Ferrat

Le club omnisport (CSOB) de Bouzeguène, à l’Est de Tizi-Ouzou, s’attèle à mettre les dernières retouches pour la réussite du tournoi pluridisciplinaire en hommage au chahid Ferrat Ramdane, prévu à partir de ce vendredi. Les organisateurs ont retenu plusieurs compétitions sportives qui seront lancées après le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du défunt et la lecture de sa biographie. En athlétisme, du cross au profit des garçons et des filles sera tenu sur l’axe Houra - Bouzeguène. Les vétérans auront aussi à chausser leurs baskets pour honorer la mémoire du défunt. Une autre compétition concernera les amateurs du vo-vietnam et se tiendra à la salle du lycée Colonel Mohand Oulhadj. Les organisateurs ont également programmé des activités culturelles au centre culturel qui porte le nom du chahid. Il est aussi question d’une exposition, d’activités culturelles et de témoignages sur le défunt et la révolution de novembre. Le président du club que nous avons rencontré a indiqué : «Nos objectifs à travers ce tournoi sont multiples. Nous tenons avant tout à honorer la mémoire du chahid Ramdane Ferrat. En second lieu, nous souhaitons vulgariser la pratique sportive et culturelle dans notre région et au même temps déceler de nouveaux talents sportif».

