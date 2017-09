Les ambitions revues à la hausse

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Un mois après la reprise effective des entraînements, le nouveau pensionnaire de la régionale 1 n’a pas trop traîné pour entrer dans le vif du sujet et entamer le programme minutieusement élaboré par le staff technique en prévision de la saison 2017-2018. En effet, l'effectif actuel composé d’anciens éléments constituant l’ossature du club, renforcé par de nouvelles recrues (13 au total), a été soumis pendant deux semaines à un travail physique avant d’entamer la dernière étape dite précompétitive, durant laquelle le coach a axé sur le volet technico- tactique avec la programmation de tests amicaux. Le coach Mouloud Bouchetta qui commence à avoir une idée sur la valeur de ses éléments, a tenu à expliquer qu’il n’a pas eu beaucoup de difficultés à synchroniser les différentes étapes dans la mesure où l’ossature a été préservée, ce qui constitue sans nul doute un paramètre très important pour la continuité du travail entamé la saison écoulée. Aussi, les coéquipiers de Hassani, transfuge de l'USMB, devront néanmoins fournir beaucoup d’efforts pour atteindre leur rythme. De toute façon, les inconditionnels de Gouraya, qui ont cru en leur équipe la saison dernière, sont aussi déterminés à être présents lors du prochain exercice en régionale 2. Pour les protégés du duo Bouchetta - Bensidhoum, apparemment, on a surtout compris qu’il ne fallait surtout pas casser la dynamique enclenchée la saison dernière. En somme, on privilégie la continuité et ce sera d’ailleurs le leitmotiv chez tous les acteurs. À une semaine de l’entame de la compétition officielle, le président Said Bouchafa se veut rassurant. «Avec le maintien de l’ossature et le recrutement que nous avons effectué, l'équipe aura fière allure la prochaine saison. Les supporters peuvent être rassurés quant à leur équipe», a-t-il confié. Pour l’heure, la troupe à Bouchetta a disputé pas moins de quatre rencontres amicales avec un bilan d'une défaite face aux espoirs du MOB et trois victoires, dont la dernière face à la JS Tichy (0 - 1). C’est donc une formation bougiote pleine d’ambitions qui se prépare pour effectuer une rentrée à la mesure des espoirs placés en elle. À commencer par la première sortie en coupe, dimanche prochain, face à la JS Akbou.

Treize nouvelles recrues

Afin d'assurer un meilleur parcours possible dans ce dur palier de la régionale 2, les dirigeants de Gouraya ont renforcé l'équipe dans tous ses compartiments. Ainsi, treize éléments ont été recrutés. Il s'agit de Hadjara, Ait Allaoua, Sadji, Belhocine, Hassani, Azzag, Bahri, Belabid, Larbi Bacha, Ouacif, Zermani, Boutaleb et Bourai. Un renfort de qualité qui permettra au duo Bouchetta - Bensidhoum de choisir le meilleur onze possible qui défendra les couleurs de Gouraya, à commencer par le premier challenge qui attend l'équipe en déplacement en terre amizouroise face à la JS Akbou, pour le compte du premier tour régional de coupe d'Algérie.

Zahir Ait Hamouda