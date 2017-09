Démonstration de force de l’ASI Frikat

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

L’ASI Frikat qui évolue en division pré-honneur, a disputé, avant-hier lundi, son premier test amical, face au nouveau promu en division honneur, l’ES Assi Youcef. Un match qui a été bénéfique pour les deux équipes et pour leurs staffs respectifs, l’occasion pour eux de faire tourner leurs effectifs, et voir à l’œuvre les joueurs. Les gars de Frikat, qui ont joué sur la pelouse de leur stade qui a fait peau neuve avec la pose du tartan, ont réussi une démonstration de force, en s’imposant sur le score large de 5 à 0. Les buts de l’ASI Frikat ont été les œuvres de Rafik H., Ali B., Amer B., Salim B. et de Yacine M. Une belle performance pour cette équipe qui annonce d’ores et déjà la couleur. Quant aux gars d’Assi Youcef, ces derniers sont appelés à revoir leur copie avant l’entame de la saison qui se profile à l’horizon, surtout qu’ils auront à en découdre avec des équipes d’un bon niveau en division honneur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou. Une expérience qui sera certainement rude et difficile pour l’équipe d’Ath Voughardane (Assi Youcef). Le club cher à Mourad Belaidi (ASI Frikat) compte cette fois-ci jouer à fond ses chances pour accéder en division honneur, après avoir évolué en dehors de ses bases lors des précédentes saisons, en recevant tantôt à Draâ El Mizan, tantôt à Tizi-Gheniff et même à Boghni. Avec la réception du stade de Frikat, l’ASI Frikat aura son mot à dire en championnat de wilaya, cette saison, de la division pré-honneur. Les supporters de ce club rêvent déjà du sacre final à l’issue de cet exercice footballistique 2017-2018, car ils l’attendent depuis plusieurs années et ils espèrent que cette fois sera la bonne. Massi Boufatis