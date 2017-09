Khelouat multiplie les matchs amicaux

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

La JS Tadmaït drivée par l’entraîneur chevronné Arezki Khelouat continue sa préparation en prévision de la nouvelle saison, avec une grande détermination de réussir un bon parcours. Même si le coach est inquiet quant aux absences répétés aux entraînements de certains joueurs, en raison de leurs obligations professionnelles, mais l’équipe enchaîne avec les bons résultats en matchs amicaux. Le club cher à la ville des 1000 martyrs (Tadmaït) cartonne durant cette période de préparation et avertit ses futurs adversaires. En battant l’Olympique Makouda, l’ES Ath Ouanèche, l’US Mizrana, pour ne citer que ces équipes, la JS Tadmaït est bien partie pour refaire surface, cette saison, et retrouver sa place en division honneur dès le prochain exercice. Le coach Arezki Khelouat déclare à ce sujet : «il y a de la patte au sein du groupe, même si on a perdu plusieurs cadres cet été, qui ont préféré changer d’air. On est sur la bonne voie, mais les joueurs doivent s’entraîner pour qu’on puisse réaliser l’objectif du club, à savoir l’accession en division honneur», et de conclure, «si les joueurs se montrent sérieux et concentrés sur leur travail, je reste persuadé que la JST aura son mot à dire. Il faut aussi une motivation de la part de la direction, pour relever ce défi. Je crois qu’il est temps que la JS Tadmaït retrouve sa réelle place en division honneur. Je dirai même que ce club devrait jouer dans des paliers supérieurs comme l’US Béni Douala, la JS Azazga en DNA ou en inter-régions, et ce, si on se réfère à son histoire». Malgré le manque de moyens financiers, les dirigeants de la JST, à leur tête le très actif président du CSA Mohamed Choubane dit Moh Rougi, font de leur mieux pour que toutes les catégories soient prises en charge comme il se doit.

Massi Boufatis