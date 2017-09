Le coach Karim Azzouz de retour

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Coup de théâtre dans la maison de l’Olympique N’Ath Yirathen, club pensionnaire de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou. Puisque le duo du staff technique des seniors, nommé cet été, en l’occurrence Chaba Achour et Hammaz Sofiane, a été remercié par la direction du club, avant même le début de la saison sportive 2017-2018. C’est le coach Karim Azzouz qui reprend l’équipe en main. Ce dernier a déjà drivé l’équipe première de l’ONY, la saison dernière. Du coup, les techniciens Chaba Achour et Hammaz Sofiane n’ont pas fait long feu en effectuant à peine la préparation de l’équipe pendant presque deux mois après leur nomination, avant qu’ils ne soient remerciés il y a 48h, par les responsables du directoire composé de Mermouchi Mourad, Terkouche Chabane, Hassen Mezdad et Akli Abdelkader. C’est un vrai coup de théâtre chez le club de l’Olympique N’Ath Yirathen, mais le revenant Karim Azzouz connait bien la maison et le groupe et saura, certainement, comment relever le défi, celui de l’accession en division honneur, après les échecs consommés des deux précédentes saisons. Alors est-ce la bonne saison de l’ONY ? On le saura dès le coup d’envoi de l’exercice sportif 2017-2018 prévu le 6 et 7 du mois prochain.

M. B.