L’US Sidi-Ayad tente l’aventure

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Désormais, la wilaya de Béjaïa s’enorgueillit d’avoir une autre association sportive qui vient s’ajouter à celles déjà existantes.

La commune de Sidi-Ayad, dans la daïra de Sidi-Aïch, sera représentée par deux équipes en championnat de wilaya de football de Béjaïa dans sa division pré-honneur. En effet, une nouvelle association sportive, dénommée Union Sportive de Sidi Ayad (USSA), vient de voir le jour, renforçant ainsi le mouvement sportif en général et local en particulier. Cette association jouera, à partir de la saison prochaine, dans le championnat de la wilaya de Béjaïa pour venir s’ajouter au second club représenté par le club athlétique de Sidi Ayad (CASA) qui, rappelons-le, avait terminé dernier lors de la compétition 2016/2017. L'idée de créer un second club amateur de football à Sidi-Ayad est venue d'un groupe d'amoureux du football, composé de Salim Benmamas, Tahar Salhi, Mouloud Chouaf et Karim Tala Ighil. Ses initiateurs entendent dans un premier temps se lancer dans la formation. «L'objectif n'est pas de créer la concurrence avec l'autre club de la commune, mais d'encadrer et de canaliser les énergies des jeunes mais aussi de permettre à d'autres jeunes de la localité d'étaler leurs talents tout en contribuant à la formation», dira le président de l’association, Karim Tala Ighil. «Cette équipe, selon ce dernier, ne sera pas la rivale de sa cousine, le CASA, bien au contraire elle complètera le travail établi au niveau de Sidi-Ayad», a assuré Karim Tala Ighil. «Ce sera un vivier pour les clubs de la région», poursuit-il. De son côté, Salim Benmamas, l’un des membres fondateur, dira : «Un club de foot, c'est généralement 25 joueurs, alors qu'ils sont plus nombreux dans notre commune qui sont fou du foot». Dès la constitution de ce club sportif amateur, le président Karim Tala Ighil et ses membres n'ont pas attendu pour entamer les démarches auprès des instances concernées. «Nous avons accompli toutes les démarches et nous nous sommes engager auprès de la ligue dans toutes les catégories pour la saison prochaine», précisera le président du CSA. Et de poursuivre : «Actuellement, nous activons pour boucler les listes des effectifs de toutes les catégories, allant des minimes en passant par les cadets, juniors jusqu’aux seniors». «Nous ne visons pas de résultats, nous tablons sur la formation et l’éducation. Certes ce sera difficile sans stade et sans moyens, mais pas impossible. La tâche n'est pas aussi aisée, mais grâce à la volonté de tous ceux qui nous ont encouragés à la création de ce club, tout ira bien car nous avons les compétences nécessaires», ajoutera le président du CSA/USSA. Selon notre interlocuteur, l’USSA vient d’avoir le OK du P/APC de Timezrit et sera domiciliée au stade de Timelahine de Timezrit. Interrogé sur la composante de l'USSA, Karim Tala Ighil dira que «ce sont tous des jeunes de la région». Il n’y aura sans doute aucun problème pour constituer son effectif qui sera appelé à défendre les couleurs du club, sachant que des jeunes pétris de qualités ne manquent pas au niveau de la région de Sidi Ayad, Timezrit, Sidi-Aïch. Enfin, en dépit du manque de moyens, les jeunes de l'USSA comptent bousculer la hiérarchie. Pour rappel, l’US Sidi Ayad est la huitième nouvelle formation à s'engager pour l’exercice prochain en championnat de wilaya, après le RC Akhnak, l’ASTI Dargina, le WRB Ouzellaguen, le NRB Semaoun, l'Olympique de M’Cisna, l’ES Ighil Ali et le CR Bouhamza. Pour terminer, le président fera savoir que l’installation officielle des staffs technique, administratif et médical est déjà effectuée.

Samy H.