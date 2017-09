Le CABBA en ligne de mire

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris le travail, avant-hier, au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa, sous la conduite de Mustapha Biskri et avec la présence de tous les joueurs. Cette séance s’est déroulée dans une très bonne ambiance après les bons résultats récoltés lors des quatre premières journées. Avant le début de l’entrainement, le coach s’est réuni longuement, dans les vestiaires, avec les joueurs où il les a remercié pour les efforts consentis lors du dernier match contre l’ABS et les a invité à l’oublier rapidement tout en les appelant à se concentrer sur le prochain match contre le CABBA, prévu ce vendredi à 16H, au stade du 20 août de Bordj. Tous les joueurs se sont entrainés à l’exception de Noubli et Belkacemi, le premier souffre des adducteurs et le second de son talon, ils sont pris en charge par le staff médical tout au long de la séance d’entrainement dans le but de les récupérer pour le prochain match. Mustapha Biskri essayera lors des entrainements la meilleure tactique possible pour tenir tête aux criquets Bordjis et revenir avec le meilleur résultat possible, ce vendredi, afin de garder cette cadence de bons résultats et confirmer la 3e place qu’occupent actuellement les crabes au classement général. La direction du MOB veut accompagner l’équipe dans cette marche pour décrocher de bons résultats en les récompensant à temps. La prime de l’ABS peut être versée dans les comptes des joueurs avant le match du CABBA, une manière de les encourager à aller de l’avant et décrocher d’autres bons résultats. D’après une source proche de l’entourage du club, Mustapha Rezki réservera une forte prime en cas de victoire, vendredi prochain. Les supporters du MOB comptent envahirent la ville de Bordj Bou Arreridj pour soutenir les camarades de Bencherif en espérant qu’ils réalisent un bon résultat ce qui reste dans leurs cordes surtout que le moral est au beau fixe et une victoire ouvre grand la porte pour jouer une place des trois, synonymes d’accession en ligue Une mobilis.

Un match de suspension pour Hakim Sebaa

La commission de discipline de la LNF qui s’est réunie lundi dernier a sanctionné l’entraineur des gardiens du MO Béjaïa, Hakim Sebaa par un match de suspension et une amende de 30 000 dinars suite à la contestation de la décision de l’arbitre lors du dernier match contre l’ABS. Sebaa ne sera pas ce vendredi sur le banc devant le CABBA et devra suivre la partie à partir des tribunes.

Départ pour Sétif demain après-midi

Afin de mettre la délégation mobiste dans de bonnes conditions pour affronter le CABBA, la direction en concertation avec le staff technique a décidé que le départ pour Sétif aura lieu jeudi après-midi, après l’entrainement matinal, et l’hébergement se fera à l’hôtel El Hidhab. Les crabes rallieront la ville de Bordj vendredi, après la grande prière, pour affronter à 16 heures le CABBA.

Z. H.