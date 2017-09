«On est tous responsables»

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

À l’instar de ses coéquipiers, le défenseur Fayçal Abdat était très déçu par la défaite de son équipe face au NAHD. Dans cet entretien, il parle de la défense qui est devenue, selon lui, le maillon faible de l’équipe.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a concédé une défaite face au NAHD, vous êtes sûrement très déçu ?

Fayçal Abdat : Cette défaite nous a fait très mal, on aurait pu avoir un meilleur score lors de cette rencontre. On s’est créé plusieurs occasions et on pouvait tuer le match en première période. Néanmoins, on a commis des erreurs qu’on a payé cache. On doit apprendre de nos erreurs et éviter de reproduire le même scénario lors des prochaines rencontres.

Votre équipe encaisse à chaque rencontre et la défense est devenue le maillon faible de l’équipe.

Partagez-vous cet avis ?

Certes, la défense est devenue le maillon faible de l’équipe. Il est aussi vrai que nous avons encaissé plusieurs buts qu’on pouvait éviter. On doit travailler davantage pour combler nos lacunes. Avec de la persévérance et beaucoup de travail, je reste confiant pour que la défense se comportera mieux lors des prochains rendez-vous.

Certains reprochent à la défense le manque de cohésion…

Notre équipe encaisse malheureusement les buts et c’est toute l’équipe qui assume les erreurs défensives. Le premier défenseur c’est l’avant centre comme le premier attaquant est le gardien de but. La responsabilité est partagée et on assume toutes les erreurs commises. Cependant, le travail fourni aux entrainements nous permettra, espérons-le, d’améliorer le rendement de l’équipe dans les prochaines rencontres.

Vu les résultats négatifs enregistrés lors des deux derniers matchs, ne craignez- vous pas que le doute s’installe au sein du groupe ?

Je ne pense pas que le doute puisse s’installer, car nous sommes qu’en début de saison. Malgré les résultats négatifs on continuera à travailler en préparant convenablement les prochains matchs. Le groupe est conscient et on ne lésinera pas sur les efforts pour améliorer nos résultats.

Comment se présente le match de samedi face au DRB Tadjenanet ?

Evidemment, après deux faux pas nous sommes condamnés à nous racheter face au DRB Tadjenanet. Ce match sera très important et difficile face à une équipe qui cherchera le rachat aussi. Quoiqu’il en soit, on évoluera sur notre terrain et on doit gagner ce match pour renouer avec les bons résultats.

Les supporters craignent toujours de revivre le scénario de la saison dernière…

Les supporters doivent être patients et soutenir cette équipe qui est rajeunie à 80%. Avec leur soutien, le groupe réussira de belles choses inchaalah. En tant que joueurs notre seul objectif est d’enregistrer les bons résultats pour les satisfaire. On fera tout pour battre Tadjenanet.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi