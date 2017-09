À Bordj sans Belkacemi ni Noubli

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Les joueurs du MOB entameront demain leur 5e match en championnat en se rendant à Bordj Bou Arreridj pour y affronter le CABBA local, une rencontre qui s’annonce très difficile pour les deux équipes.

Les Bordjis qui occupent la 10e place avec quatre points au compteur, vont tout faire pour se racheter de leur dernière défaite devant l’ASMO (1 - 0) et seront un adversaire coriace pour les Crabes qui occupent la 3e place (10 points) et qui doivent sortir le grand jeu s’ils veulent revenir à Béjaïa avec un bon résultat qui leur permettra de confirmer la bonne santé du groupe depuis le début du championnat. Biskri qui a préparé son groupe pendant toute la semaine est conscient de la difficulté de la tâche qui l’attend devant un adversaire qui a affiché ses intentions pour jouer les premiers rôles, cette saison. Le groupe sera amoindri par l’absence de Belkacemi et Noubli, blessés lors de la précédente rencontre contre l’ABS, Noubli souffre d’une élongation aux adducteurs, alors que Belkacemi souffre de son talon. Ce match sera un véritable test pour le MOB où le coach doit trouver les solutions en attaque qui n’arrive plus à trouver son efficacité devant les bois, les attaquants ratent et n’arrivent plus à réussir le dernier geste pour mettre le cuir au fond des filets. La direction n’est pas restée à l’écart de cet évènement et pour encourager les joueurs à aller de l’avant, elle leur a promis une forte prime en cas de victoire.

En amical MOB 2 - USS 4

Les joueurs remplaçants du MOB qui ont débuté la partie lors du match amical joué mardi dernier contre l’US Soummam ont été sévèrement corrigés en concédant une lourde défaite sur le score de 4 - 2 avec les réalisations de Touati et Nezouani. Afin de donner un peu plus de temps de jeu à certains joueurs qui n’ont pas été alignés lors des 4 premiers matchs du championnat et pour les voir à l’œuvre, le coach Biskri a aligné en première mi-temps une équipe complètement composée de remplaçants qui ont terminé la mi-temps par une défaite (4 - 2). Au cours de la second période, il a incorporé certains titulaires, chose qui a amélioré le rendement collectif du groupe.



Z. H.