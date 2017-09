«On ira à Bordj pour un bon résultat»

Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

Accosté, le capitaine d’équipe du MOB, Fawzi Rahal, parle dans cet entretien de plusieurs points concernant le match de demain contre la CABBA.

La Dépêche de Kabylie : Comment voyez-vous le match de demain contre le CABBA ?

Fawzi Rahal : Ça sera un match très difficile pour les deux équipes qui aspirent à réaliser une bonne saison et qui ont affiché leurs intentions dès le début du championnat. Ça sera pour nous un match référence, où on n’a pas le droit à l’erreur et qu’on doit bien négocier pour continuer sur cette bonne série de bons résultats. On se déplacera à Bordj pour réaliser le meilleur résultat possible, car on a un statut à défendre malgré qu’on soit amoindris par l’absence de deux joueurs, à savoir Belkacemi et Noubli.

Vous avez été sévèrement battus mardi passé par l’US Soummam en amical. Un mot ?

Ce n’est qu’un match amical et le résultat final n’est pas aussi important. C’était un bon test pour nous, car nous avons besoin de travailler encore plus. Sincèrement, j’aime beaucoup ce genre de résultats qui poussent les joueurs à se donner à fond, en corrigeant les lacunes constatées. Une défaite est toujours bonne pour que les joueurs mettent les pieds sur terre car on n’a pas encore atteint le sommet.

Un message aux supporters…

J’espère qu’ils seront nombreux encore demain pour nous soutenir.



Entretien réalisé par Z. H.