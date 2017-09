«On jouera pour gagner contre l’ASO»

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Le stade de l’UMA de la ville de Béjaïa abritera, demain vendredi, l’une des affiches de cette cinquième journée de la Ligue 2 Mobilis, entre la JSM Béjaïa (6e, 7 points), en quête de rachat suite à sa récente défaite conte l’ASAM, et l’ASO Chlef (4e, 8 points), qui voudrait, elle, continuer dans son élan du dernier succès acquis at home face au CRBAF (1 - 0). Les débats risquent donc d’être acharnés sur le terrain, les deux équipes étant déterminées à empocher les trois points de la rencontre pour espérer remonter sur le podium. Les Béjaouis, qui se déclarent hyper motivés pour passer avec succès l’écueil chélifien, ont tout intérêt à bien négocier ce rendez-vous ô combien important pour la suite du parcours au risque de sombrer (déjà) dans le doute. Les partenaires de Nabil Khellaf, qui ont bien préparé cette empoignade sous la houlette du staff technique, se disent résolus à se racheter aux yeux de leurs supporters. La défaite d’Ain M’lila est oubliée et Benchaira and Co ne pensent qu’à la meilleure manière de venir à bout de leur adversaire du jour. «La partie s’annonce difficile pour les deux équipes, mais notre objectif est de renouer avec le succès», nous disait avant-hier le coach Mounir Zeghdoud, à l’issue du test amical ayant opposé son équipe à l’USMB (0 - 0). Son homologue de l’ASO, Elhadi Khezzar, qui a drivé la JSMB par le passé, a certainement sa petite idée pour contrarier les desseins des gars de la Soummam chez eux et devant leur public. Dans cet ordre d’idées, l’on se rappelle que la saison écoulée, les deux formations s’étaient séparées sur un nul (1 - 1) avec notamment un jeu viril des visiteurs ayant entrainé trois éléments blessés du côté de la JSMB.



Benmansour de retour

Après avoir purgé un match de suspension, vendredi dernier, contre l’ASAM, le latéral droit béjaoui, Farouk Benmansour, sera de retour demain contre l’ASO. L’enfant de Timezrit, qui semble avoir retrouvé sa forme d’antan cette saison, pourrait renouera avec la compétition officielle dès demain si son entraineur décide de faire appel à ses services. Pour rappel, c’est le jeune Hamza Ayad qui l’a suppléé contre l’ASAM et s’en est pas mal sorti pour son baptême de feu avec l’équipe A cette année.



B. Ouari