Béni Douala attend de pied ferme le RC Arba

Par DDK | Il ya 1 heure | 73 lecture(s)

Battue lors de la précédente rencontre dans les dix dernières minutes par le WR M’Sila sur le score net et sans bavure de 3 à 1, l’US Béni Douala qui a disputé avant-hier un match amical contre la JSK et qui s’est soldé sur le score de parité d’un but partout, attaquera le match de demain face au RC Arba avec un moral au beau fixe. Cette belle performance en amical face aux Canaris du Djurdjura a boosté la bande à Kamel Nait Abbas et Rahim Halata, pour aborder le match avancé de la troisième journée prévu demain après-midi au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, avec la nette ambition d’engranger les trois points qui seront mis en jeu. Un match qui ne sera guère facile devant l’ex-pensionnaire de la ligue une mobilis, le RC Arba, qui a été tenu en échec à domicile par l’ES Ben Aknoun. Pour dire que les coéquipiers du capitaine Daoud doivent faire attention et éviter de rater cette deuxième sortie at home et devant leurs supporters. Leur seul mot d’ordre : la victoire et rien que la victoire. Les dirigeants, à leur tête le président de section Hocine Ammam, promettent une prime conséquente en cas de succès. En renforçant l’équipe par des joueurs chevronnés, l’US Béni Douala ne compte pas louper son objectif cette saison et pour y arriver, il faut faire le plein à domicile. Cette rencontre est déterminante pour la suite du parcours et les camarades de Sedkaoui sont conscients de la tâche qui les attend et sont animés d’une volonté d’acier, pour rectifier le tir après la déroute de M’Sila. La préparation s’est déroulée dans de bonnes conditions, cette semaine, et c’est aujourd’hui que le coach Nait Abbas, dévoilera la liste des 18 et statuera sur le onze rentrant qui affrontera, demain à 16h, la formation du RC Arba. La ligue nationale de football amateur a apporté ce changement en avançant ce match entre l’USBD et le RCA pour demain, en raison du match prévu ce samedi à Tizi-Ouzou et qui mettra aux prises la JSK au DRB Tadjenanet. Les autres rencontres de cette troisième journée de la DNA groupe centre auront lieu samedi.



Massi Boufatis