Au grand complet face à Tadjenanet

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Le club kabyle poursuit sa préparation pour le match d’après-demain face au DRB Tadjenanet, entrant dans le cadre de la 5e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis.

A 48 heures de ce match important, c’est la grande concentration chez les Jaune et Vert. Ces derniers semblent déterminés à tout faire pour battre Tadjenanet et à renouer avec les succès. Le staff technique kabyle a déjà mis au point son schéma tactique, afin de mettre fin aux contreperformances. Le coach kabyle semble avoir opté pour un schéma offensif, le seul qui puisse permettre à l’équipe de remporter les trois points de la confrontation de samedi. Et il aura plusieurs choix pour composer son 11, vu la disponibilité de tous les joueurs pour ce prochain rendez-vous. Même le portier Malik Asselah reprendra la compétition samedi, après avoir purgé sa suspension lors des la précédente journée du championnat face aux Sang et Or. Et le coach kabyle compte utiliser toutes ses cartes gagnantes lors de ce match décisif. Son objectif est bien sûr que le groupe gagne le match et remporte sa première victoire à Tizi-Ouzou, après deux matches nuls face à la JSS et au PAC. C’est le souhait des supporters qui attendent ce match avec impatience

Le DRB Tadjenanet s’offre le complexe Les Deux Palmiers de Draâ Ben Khedda



Le club kabyle effectuera encore deux séances d’entraînements avant d’affronter le DRB Tadjenanet, samedi à partir de 17h. Le staff technique kabyle profitera de ces dernières séances pour apporter les derniers réglages au groupe. Insistant sur la concentration, Rahmouni exige de ses poulains la victoire. Les joueurs entreront en regroupement, dans un hôtel de la ville à partir de demain, tandis que le DRB Tadjenanet a opté pour le complexe Les Deux Palmiers de Draâ Ben Khedda où les joueurs trouvent plus de tranquillité, étant plus spacieux, de haut standing et plus approprié pour ce genre de regroupement sportif où le collectif est en quête de concentration.



L. M.