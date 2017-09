«On veut chasser le signe indien de Tizi-Ouzou»

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le centre-avant kabyle Adel Djabout, tout en avouant que le match face au DRB Tadjenant sera difficile, se dit conscient que son équipe est dans l’obligation de gagner après-demain.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation du match face au DRB Tadjenanet ?

Adel Djabout : Nous préparons ce rendez-vous comme il se doit, car il est décisif pour la suite du parcours. Nous travaillons avec sérieux et acharnement pour livrer une véritable bataille à notre adversaire. Nous ferons tout pour gagner.

Après la défaite concédée face au NAHD, les supporters attendent une réaction de l’équipe…

Après deux faux pas de suite, nous sommes en effet condamnés à réagir pour renouer avec les succès et ce sera samedi prochain. Nous n’avons plus droit à l’erreur. Nous devons renforcer notre capital-points. Certes, le match sera difficile et notre adversaire tentera de nous piéger, mais nous sortirons le grand jeu.

Votre équipe n’a toujours pas gagné à Tizi-Ouzou cette saison et n’a pu réaliser que des nuls, d’abord face à la JSS puis face au PAC…

Ce problème persiste depuis la saison dernière et nous ferons tout pour chasser le signe indien au stade du 1er novembre dès samedi. Nous jouerons le match face au DRBT avec la ferme intention de gagner et de mettre fin à la série de mauvais résultats sur nos terres.

Sur le plan individuel, vous avez marqué deux buts et vous prétendez sûrement à en marquer d’autres…

Peu importe celui qui marque, le plus important est de glaner les trois points de la confrontation. Nous sommes un groupe et notre seul objectif est que la JSK gagne.

Quel serait le scénario idéal face à Tadjenanet ?

Nous ne devrons pas nous précipiter, il faudra garder notre concentration jusqu’au coup de sifflet final de la rencontre. Même si nous ne marquons pas dans les premières minutes, nous resterons bien concentrés car nous pourrons marquer à n’importe quel moment de la partie. Nous allons bien gérer le match.

Le fait que le match se jouera en présence des supporters vous soulage-t-il ou bien ça vous met de la pression ?

La présence des supporters est très importante, car leur soutien nous motive et nous fait transcender. Face au PAC par exemple, nous aurions pu gagner le match si nous avions joué devant nos fans. Je suis persuadé que leur présence, samedi prochain, fera beaucoup de bien à l’équipe. En tant que joueurs, nous sommes déterminés à tout faire pour gagner la partie pour que nos fans quittent le stade heureux.



Entretien réalisé par Mustapha Larfi