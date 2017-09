Béni Douala tient tête à la JSK

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Une première dans l’histoire des deux clubs. La JSK a donné la réplique, avant-hier, dans l'après-midi, à son homologue de l'US Béni Douala au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Cette joute amicale a été très disputée de part et d'autre, surtout du côté des Ath Douala qui ont raté beaucoup d'occasions, particulièrement en seconde mi-temps. D'ailleurs, les poulains de Nait Abbas étaient les premiers à ouvrir la marque par l'entremise du capitaine Daoud. La JSK a peiné pour égaliser et c'est grâce à l'attaquant camerounais Stève Ekedi que le score a été rétabli. L'US Béni Douala a tenu la dragée haute aux poulains de Rahmouni et Moussouni, lesquels ont souffert pour égaliser. Une bonne partie pour les deux équipes qui préparent leurs matchs respectifs face au DRBT pour la JSK et au RC Arba pour l'US Béni Douala.



Massi Boufatis.