La commission à pied d’œuvre

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

En prévision de la nouvelle saison, la commission d'homologation des terrains, composée des membres de la LFW de Béjaïa, des services de sécurité et de la protection civile, est à pied d’œuvre depuis mardi. Sa mission est bien entendu d'inspecter l'état des terrains et donner son avis quant à leur homologation. Cette opération touchera l’ensemble des infrastructures de la wilaya de Béjaïa. Les stades concernés par cette opération de contrôle sont ceux des communes de Tamridjet, Souk El Ténine, Oued Ghir, Barbacha, Feraoun, Semaoun, Seddouk, Akbou communal, Tazmalt, Ait R’Zine, Béni-Mansour, Bouhamza, Sidi Aich, Taskriout, Ighil Ali, Melbou, Akfadou, Tala Hamza, a-t-on indiqué. Par ailleurs, le bureau de ligue a élaboré à cet effet un planning de visite qui s’étalera jusqu’au mardi 3 octobre, et la première sortie de cette commission les a emmené, avant-hier, à Melbou, Tamridjet, Beni Mansour, Ait R’Zine, Ighil Ali. Hier, c’était au tour des stades de Sidi Aich, Seddouk, Bouhamza d’êtres inspectés, et aujourd’hui, cette commission sera du côté de Taskriout, Souk El Ténine, Oued Ghir, Tala Hamza, alors que le lundi 2 octobre, elle sera à Barbacha, Feraoun, Tazmalt, Akbou et enfin mardi elle clôtura son inspection à Semaoun et Akfadou. Pour rappel, des correspondances ont été adressées aux APC début septembre afin qu’elles prennent toutes les dispositions nécessaires en prévision du passage des commissions d’homologation, à savoir procéder aux aménagements nécessaires: clôture, vestiaires, douches, sanitaires, aire de jeu, conditions sécuritaires des officiels et visiteurs.



Samy H.