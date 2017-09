Des derbys et des chocs !

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

C’est le coup d’envoi de la phase régionale de la coupe d’Algérie, avec le déroulement du 1er tour qui s’étalera sur trois jours à partir de demain.

Un derby de toute beauté entre l’USM Draâ Ben Khedda et la JS Tadmaït aura lieu demain, deux clubs qui se connaissent parfaitement pour s’être confrontés à maintes reprises dans les années précédentes en championnat de wilaya de Tizi-Ouzou. Les confrontations entre l’USMDBK et la JST ont toujours tenu leurs promesses, avec du beau jeu sur le terrain et du spectacle dans les tribunes. L’on s’attend à des duels entre les 22 acteurs, à de l’engagement physique et surtout à des buts. Le stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou sera donc le théâtre d’une chaude empoignade entre les deux équipes voisines demain vendredi à partir de 14h30. Les amoureux des Ciel et Blanc et ceux de l’équipe de la ville des 1 000 martyrs se déplaceront en grand nombre pour assister à ces chauds débats et prêter main forte à leurs équipes respectives. Un match qui sera très disputé, même si sur le papier les gars de Draâ Ben Khedda partent avec un léger avantage, puisqu’ils évoluent en Régionale 1 et ont un peu plus d’expérience. Mais cela ne veut nullement dire que les Tadmaitis sont éliminés à l’avance, car en dame coupe, l’effet surprise existe. Les poulains d’Arezki Khelouat n’ont pas fixé comme objectif cette compétition et joueront sans aucun complexe et sans aucune pression contrairement au Débékois qui doivent se qualifier, pour entamer sa saison comme il se doit surtout qu’ils visent d’atteindre le stade des 32e de finales, comme ce fut le cas pour l’ES Azeffoun, la JS Azazga et l’US Béni Douala lors des précédentes saisons.



Massi Boufatis