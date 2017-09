À Ouled Derradj pour se racheter

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

C’est la deuxième journée du championnat de la division inter-régions groupe centre-est, et la JS Azazga qui a laissé des plumes la semaine dernière à domicile en s’inclinant face au Hydra AC, sera en appel demain chez le NRB Ouled Derradj. Un match qui revêt d’une grande importance aux Azazguis qui ne doivent pas louper leur sortie, en tentant de se racheter et de revenir à la maison avec un résultat positif. Leur mauvais départ cette saison, n’a pas été du goût des supporters, qui ne s’y attendaient pas et espèrent voir leurs favoris rebondir dès demain face au NRB Ouled Derradj, qui a d’ailleurs perdu, lors de la première journée, sur ses bases face au CRB Ain Djasser. La mission des Rouge et Noir s’annonce à priori difficile, mais pas impossible et ils peuvent refaire surface. Il suffit juste qu’ils croient en leurs capacités, pour arracher une victoire ou à défaut se contenter d’un match nul. La défaite est strictement interdite, pour la JS Azazga qui doit jouer le tout pour le tout, pour rectifier le tir et rendre le sourire à ses supporters qui comptent se déplacer à Ouled Derradj pour lui prêter main forte. Dans les autres matchs de cette deuxième journée, le nouveau promu le SA Sétif tentera de confirmer son succès de la première journée en déplacement, en accueillant sur ses terres la formation de l’IRB Ain Lahdjar, pour rajouter trois autres points. Le DRB Baraki recevra le MB Bouira dans un match prometteur, tandis que le Hydra AC fera tout pour réussir la passe de deux face à l’IRB Berhoum. Le CRB Ain Djasser, de son côté ne jure que par la victoire contre le CRB Ouled Djellal, mais la vigilance doit être de mise. Le MB Hassi Messaoud aura à en découdre avec l’USM Sétif dans un match décisif, alors que le CA Kouba affrontera son homologue de l’AS Bordj Ghedir avec la ferme intention d’arracher les trois points qui seront mis en jeu. Tous les matchs sont prévus demain à 16h sauf celui qui mettra aux prises l’OMR El Annasser au FC Bir El Arch qui débutera à 11h du matin, au stade 20 Août d’Alger.



M. B.