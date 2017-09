Douze équipes font leur entrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

C’est demain que sera donné le coup de stater de la saison 2017/2018 avec le déroulement du premier tour préliminaire de la coupe d’Algérie éliminatoires wilaya. Douze équipes sont appelées à faire leur entrée en lice ce week-end. Une entame qui sera marquée par plusieurs affiches, notamment le derby qui mettra aux prises, samedi, au stade Oukil Ramdane l’US Sidi Belloua à l’ES Sikh Oumeddour. Une empoignade qui drainera à coup sur la grande foule. Le reste du programme de la journée de vendredi ne sera pas également sans intérêt et s'annonce tout aussi palpitant. En effet, les rencontres qui opposeront respectivement la JS Tala Tegana au DC Boghni au stade de Tirsatine et celle qui mettra aux prises, au stade de Boghni, l’OS Mâatkas à l’O Taourirt Mokrane s’annoncent tout simplement alléchantes. Il en sera aussi de même pour le match qui opposera l’OC Makouda au NA Redjaouna. À Tikobaine l’ambiance sera sans doute au rendez-vous avec la rencontre entre la formation locale de l’ASC Ouaguenoun et son invité du jour l’équipe d’Ait Yahia Union Sport qui vont s'affronter dans un match intéressant à suivre. Pour la journée du samedi, le CS Djebla Ouaguenoun et l’O Timizart Loghbar vont se croiser dans une joute inédite entre deux équipes qui feront à l’occasion leur baptême de feu en compétition officielle. À signaler que le match qui devait mettre aux prises la JS Tadmait à la JS Djurdura est reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Tadmaitis en coupe d’Algérie.



