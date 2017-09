Des clubs de wilaya en détresse

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Réunis dans un café de la ville de Bouira, plusieurs présidents de CSA football, activant dans le championnat de wilaya de ligue de football, à l’instar de l’OC Adjiba, l’USC Khebouzia, le CR Thameur, le DRB Kadiria, l’ASC El Hachimia,… menacent de boycotter le championnat de wilaya saison 2017/2018, à cause de «la situation financière désastreuse qui prévaut au sein de leurs clubs depuis la saison 2014/2015». Une décision lourde de conséquences qui, si elle est mise en exécution, privera des centaines de jeunes footballeurs de pratiquer leur sport favori et freinera aussi le développement de cette discipline dans la wilaya de Bouira. A signaler que ce groupe de dirigeants de clubs ont rédigé une requête à travers laquelle on pouvait lire, entre autres: «Les subventions allouées (fonds de wilaya et communal), sont en deçà des dépenses engendrées durant toute une saison sportive, entre l’achat du matériel, équipement sportif, ainsi que le transport et la restauration des joueurs (toutes catégories confondues), des subventions dérisoires et qui arrivent tard». Les présidents de CSA exhortent les pouvoirs publics de leur accorder plus de temps d’écoute et d’aide, tout en considérant Monsieur le wali comme «la seule et unique alternative pour débloquer la situation, en mettant de l’ordre notamment dans la gestion du dossier dans les différentes communes, à commencer par débloquer les subventions pour atteindre la caisse des clubs dans le moment opportun. «Plusieurs communes ne cotisent pas les 4% destinés aux associations sportives», dira ce président de CSA, qui ajoute : «Le fonds de wilaya régresse d’année en année, alors que plusieurs subventions accordées par les APC aux CSA sont rejetées par le CF (contrôle financier). Il y a aussi ce déséquilibre financier qui varie d’une commune à une autre». Par ailleurs, l’idée d’organisation des assises sur le sport dans la wilaya de Bouira qui regroupera, entre autres, les pouvoirs publics, les responsables du secteur du sport (la DJS), les chefs d’entreprises, les hommes d’affaires, les entrepreneurs,… pour débattre des méthodes et alternatives pour contribuer au développement du sport dans la wilaya, notamment à travers le sponsoring, doit ressurgir.



M’hena A