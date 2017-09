Faux pas interdit pour les Canaris

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

La JSK recevra le DRB Tadjenanet cet après-midi à 17h au stade du 1er novembre, pour le compte de la cinquième journée du championnat de ligue 1 Mobilis. Le moins que l’on puisse dire c’est que le faux pas est interdit pour les Kabyles au cours de cette rencontre. En effet, restant sur deux faux pas de suite face au PAC et face au NAHD, les Canaris sont appelés à se racheter dès cet après-midi. C’est ce que sait bien le coach intérimaire Moneim Kheroubi qui dira : «Je suis un enfant de la JSK et je ne peux pas tourner le dos à mon club. La rencontre sera certainement difficile, cependant, j’axe mon boulot sur l’aspect psychologique en motivant les joueurs. En dépit que j’ai pris l’équipe à la veille du match, je ferai tout pour que mon club réussisse un résultat positif. Les joueurs sont conscients de se qui les attends et sont concentrés sur leur sujet. Inchallah on gagnera la partie pour satisfaire les supporters.» Côté effectif, la JSK jouera le match d’aujourd’hui avec un effectif au grand complet. Le portier Malik Asselah reprendra sa place après avoir purgé sa suspension. La JSK mise sur une victoire pour continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions.

Ultime séance hier matin

Les Kabyles ont effectué leur dernière séance d’entraînement, hier matin, au stade du 1er novembre. Le coach Kherroubi a apporté les derniers régalages en prévision du match d’aujourd’hui. Il a d’ailleurs profité de l’occasion pour demander à ses poulains de tout faire pour gagner la rencontre de cet après-midi.

M. L.