«Je ne suis pas prêt à 100%»

Le centre-avant kabyle, Steve Ekedi, fait de son mieux pour atteindre sa forme optimale. «Je travaille depuis deux semaines et je cravache dur pour atteindre ma forme optimale, cependant physiquement, je ne suis pas encore prêt à 100% car deux semaines sont insuffisantes», a déclaré Ekedi.

«La victoire est impérative face au DRB Tadjenanet»

À propos de la rencontre d’aujourd’hui, l’attaquant kabyle affirme que leur seul objectif est la victoire: «Le match face au DRB Tadjenanet est très important pour nous. On jouera sur notre terrain et on doit enregistrer un bon résultat. Après les dernières contre-performances, on doit se racheter pour satisfaire nos supporters qui attendent beaucoup de nous. On fera tout pour leur dédier la victoire», a ajouté l’attaquant Ekedi.

