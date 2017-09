De nouveau l’incertitude

Par DDK | Il ya 1 heure | 232 lecture(s)

Le coach Mourad Rahmouni a été agressé, avant-hier, au parking du stade du 1er novembre avant l’entame de la séance d’entraînement programmée.

Accompagné de son ami, le coach kabyle s’est dirigé juste après vers le CHU de Tizi-Ouzou, où il a reçu les soins nécessaires. Cependant, dès qu’il a quitté l’hôpital, Rahmouni a rejoint le commissariat de police pour déposer une plainte contre ses agresseurs. Selon les informations en notre possession, le coach kabyle a bénéficié de cinq jours de repos. S’adressant aux médias, le coach kabyle a affirmé qu’il a déposé un arrêt de travail de cinq jours : «On m’a agressé au parking du stade et j’ai déposé un arrêt de travail de cinq jours à la direction. J’ai déposé une plainte au commissariat et je fais confiance à la justice pour faire la lumière sur cette affaire», a déclaré le coach Rahmouni. Ce dernier accuse la direction qui, selon lui, ne la pas défendu : «La direction ne m’a pas défendu. Le président Sadmi ne m’a pas appelé pour demander de mes nouvelles mais pour me demander de ne

pas déposer plainte. C’est honteux !» a ajouté Rahmouni. Présent au stade, Moussouni a quitté, lui aussi, les lieux après ce qui est arrivé à Rahmouni. C’est le coach des Espoirs Hamlaoui qui a dirigé la séance.

Vers la résiliation des contrats de Rahmouni et Moussouni

Hier, alors que le coach Rahmouni avait déposé un arrêt de trvail de

cinq jours, l’entraîneur adjoint Faouzi Moussouni, lui, s’est présenté au stade pour diriger la séance d’entraînement de l’équipe. Cependant et selon une source crédible, l’avocat du club, maître Merieme, lui a demandé de ne pas diriger la séance. Il l’a informé même que son contrat sera résilié dans les prochaines heures. Ainsi, tout porte à croire que les contrats de Rahmouni et Moussouni seront résiliés après le match d’aujourd’hui face au DRB Tadjenanet. Ainsi, le président Sadmi semble décidé à mettre fin aux fonctions de Rahmouni et Moussouni en dépit qu’il a annoncé précédemment qu’il les soutient. Reste à savoir maintenant la réaction des deux entraîneurs kabyles qui ont signé un contrat de 18 mois.

Menad, Fabbro et Boughrara pressentis

Même si les contrats de Rahmouni et Moussouni n’ont pas encore été résiliés, plusieurs noms d’entraîneurs sont déjà annoncés. En effet, on parle du coach italien Enrico Fabro, de l’ex-entraîneur du MCA Djamel Menad et même de l’ex-gardien international Liamine Boughrara. Cependant, Sadmi et ses collaborateurs attendent la fin du match d’aujourd’hui face au DRB Tadjenanet, pour trancher. La direction kabyle attend aussi à ce que les contrats de Rahmouni et Moussouni soient résiliés, avant de désigner leur remplaçant.

Kherroubi assure l’intérim

Le DTS Moneim Kheroubi a été désigné par la direction kabyle pour assurer l’intérim et il drivera l’équipe aujourd’hui face au DRB Tadjenanet. Ayant occupé ce poste d’intérimaire à plusieurs reprises, Kheroubi a gagné beaucoup d’expérience. Hier, il a dirigé la dernière séance d’entraînement effectuée par la JSK en prévision du match d’aujourd’hui face au DRB Tadjenanet. Kherroubi prétend à réaliser la victoire pour que la JSK renoue avec les bons résultats, après les dernières contre-performances enregistrées face au PAC et au NAHD. À signaler que les Canaris sont entrés, hier, en regroupement, en prévision de la rencontre de cet après-midi.

M. L.