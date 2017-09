Pleins feux sur Tirsathine

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Les matchs du premier tour régional de la coupe d’Algérie se poursuivront, aujourd’hui, avec au programme des chocs et des derbys à ne pas rater.

Les yeux seront braqués sur le stade Oukil Ramdane, où le CRB Tizi-Ouzou donnera la réplique à l’OS Moulediouane. Une rencontre qui sera suivie certainement par un large public. Et ce sera aussi le cas pour la rencontre qui opposera, au stade de Tirsathine, l’ES Azeffoun et l’ES Draâ El Mizan. À Bouira, il y aura de chaudes empoignades comme celle qui mettra aux prises l’ES Bir Ghbalou au MC Bouira, ou celle qui devra opposer l’US Auzia et le RC Haïzer. Dans la wilaya de Boumerdès, les yeux seront braqués sur le match choc entre l’ESM Boudouaou et le CM Tidjelabine. C’est aussi le cas pour la rencontre qui va opposer la JS Boumerdès et le MB Hammadi. Du côté de la wilaya de Béjaïa, deux belles affiches seront au menu, avec US Soummam - ES Timezrit et CRB Kherrata - OS El Kseur. Deux autres matchs seront aussi indécis et ce sera difficile de pronostiquer, avec au programme NR Dely Ibrahim - WB Saoula et ASA Protection Civile - DRB Staoueli. Il est à signaler que l’Olympique Tizi Rached est exempt de ce tour et il est qualifié d’office au deuxième tour, tandis que le CR El Harrach et l’OC Beaulieu ont validé leur qualification après le forfait de leurs adversaires respectifs, l’USDS Chéraga et le CRM Birtouta.

Cinq clubs de Bouira entrent en lice

Cinq clubs de Bouira entreront en lice pour prendre part au 1er tour de la phase régionale de la coupe d’Algérie, prévu aujourd’hui samedi. Il s’agit de l’E Sour El Ghozlane (régionale 1), le MC Bouira, l’ES Bir Ghbalou, l’US Auzia (régionale II). À noter la défection de la JS M’Chedallah qui a demandé à la LRFA son désengagement en coupe d’Algérie. Le club Maillotin a, pour rappel, failli ne pas s’engager en championnat à cause de graves problèmes financiers, ainsi que le nouveau promu en division Honneur, ligue de Bouira, le RC Haïzer. Malgré que dame coupe ne constitue en aucun cas un objectif ou une priorité pour les clubs des divisions inférieures, mais ce sera une belle opportunité pour les entraîneurs afin qu’ils puissent régler les dernières retouches et peaufiner leur préparation en prévision du coup de starter des championnats des régionales 1 et 2, prévues le week-end prochain, soit les 6 et 7 octobre. Ceci dit, ce premier tour verra de belles confrontations entre les clubs bouiris, à commencer par l’ES Bir Ghbalou qui recevra le MC Bouira au stade de Haïzer, deux clubs qui évoluent dans le même groupe de la régionale II. Rencontré, le coach du MCB, Ali Tellal, dira : «Nous avons débuté la préparation tardivement après avoir rénové l’effectif à 80%. Cette rencontre me permettra de mieux voir les capacités techniques et les prédispositions des joueurs et c’est une occasion où les joueurs donneront le meilleur d’eux-mêmes. Quel que soit le résultat, cela m’aidera à avoir une idée précise sur l’effectif entrant, pour aborder le premier match de championnat prévu dans une semaine.» En effet, le MC Bouira commencera le championnat régional II en recevant le WR Bordj Ménaïel au stade Bourouba Saïd. De son côté, l’E Sour Ghozlane, drivée par le revenant Said Hattab, recevra le club boujiote de l’USM Béjaïa au stade de M’Chedallah. La troisième rencontre mettra aux prises l’US Auzia au RC Haïzer. Les trois rencontres débuteront à 14h00.

Massi Boufatis et M’hena A.