Il ya 1 heure

Non loin de là, le stade Larbi Touati d’Amizour abritera de son côté, cet après-midi, une chaude empoignade de ce 1er tour régional de la coupe d'Algérie. Il mettra aux prises le CRB Kherrata et l'OS El Kseur. Une rencontre attrayante entre deux équipes du même palier. Un match où chaque équipe tentera d'arracher la qualification au prochain tour régional. Les poulains d’Ahcene Hammouche feront de leur mieux pour battre ceux de Nadjib Bidouhani, mais ces derniers, qui se sont bien préparés pour cette saison, veulent s'offrir le billet qualificatif. De fait, la partie sera très disputée et ça va être chaud entre les 22 acteurs. D’un côté les camarades de Redouane Terki, et de l’autre côté les coéquipiers de Boudjellal qui seront mis à rude épreuve. Il y aura certainement du beau jeu et de l'engagement de part et d'autre. Un beau match avec à la clé le ticket pour le second tour.

