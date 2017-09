Un derby palpitant

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

La ligue régionale de football d’Alger organise, ce week-end, le premier tour régional de la coupe d’Algérie. Celui-ci est scindé en trois journées : vendredi 29 et samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre. Ce premier tour, qui se joue 2 semaines avant l’entame officielle du championnat prévue pour le 6 du mois prochain, sera incontestablement marqué par le derby mettant aux prises deux sociétaires de la Régionale 2. Cet après-midi, le stade de l’OPOW de Béjaïa mettra aux prises le nouveau promu, l’US Soummam, à l’ES Timezrit et sera certainement très disputé. Chaque équipe tentera de s'offrir le billet qualificatif au prochain tour régional de cette compétition populaire. Les deux équipes se sont bien préparées et les staffs techniques des deux formations essayeront de mettre à profit ce match de coupe, pour voir à l'œuvre leurs joueurs respectifs, tout en tentant le coup pour s'imposer et arracher la qualification. Les unionistes comptent bien entamer la saison avec un succès, histoire de préparer de la meilleure manière possible le championnat qui pour rappel débutera la semaine prochaine. La formation de la Soummam, qui a fait une bonne préparation, compte aborder cette rencontre avec un seul mot d’ordre, la victoire, tout comme celle Ath Yemel qui souhaite réussir son début officiel par une victoire afin d’entrevoir la suite de la saison sous de bons auspices et gagner en confiance. Son coach, Kamel Bouzit, sait mieux que quiconque que sa mission ne sera pas une partie de plaisir et dit que son équipe «n’a rien à perdre, bien au contraire c’est du bonus et de ce fait nous jouerons à fond notre chance, histoire d’aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire. Le charme de Dame Coupe opère toujours».

Samy H.