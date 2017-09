Sortie périlleuse pour Amizour

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Après sa défaite à Boumerdès et le semi-échec concédé à domicile le week-end dernier face à la JSHD, la JS Amizour, mal en point en ce début de saison, rendra visite, cet après-midi, au nouveau promu, l’ES Ben Aknoun.

Le match compte pour la 3e journée du championnat de la DNA. Un match important où les coéquipiers d’Aoures tenteront de se racheter et de revenir à la maison avec un résultat positif, car tout autre résultat risque de semer le doute quant à l’avenir du groupe. Leur mauvais départ, cette saison, n’a pas été du goût des supporters, qui ne s’y attendaient pas et espèrent voir leur favori rebondir cet après-midi à Ben Aknoun, mais la mission des Rouge et Noir s’annonce a priori difficile, mais pas impossible devant l’équipe de leur ex camarade Amroune qui reste sur un succés à domicile lors de la première journée et tenteront ainsi de confirmer leur dernier match nul arraché à Larbâa face au RCA. Certes, ce sera difficile face à une équipe ambitieuse pour sa première saison, mais il suffit juste qu’ils croient en leur capacité, pour arracher une victoire ou à défaut se contenter d’un match nul. Pour cela, les poulains de Aïder devront sortir le grand jeu et faire beaucoup d’efforts s’ils veulent accrocher cette équipe sur son terrain et devant leurs supporters, pour rectifier le tir et rendre le sourire à son public. Il en est de même pour la formation de Lakhdaria qui effectuera un périlleux déplacement à Reghaïa pour affronter l’IB Khemis El Khechna dans un match difficile et important pour la bande à Mounir Dob qui tentera d’exploiter la neutralité du terrain pour se racheter après son revers à domicile lors de la précédente journée face au WAB. Cette journée semble propice à un chamboulement en haut du classement. En effet, le leader, le Raed de Boumerdès, seule formation ayant enregistré deux victoires en autant de matchs joués, se rendra chez la JS Hay Djabel. Les poulains de Mourad Houaït veulent confirmer leur excellent début de saison alors que les gars de la montagne, auteurs d'un bon nul à Amizour, entendent exploiter l'avantage du terrain pour signer leur première victoire. Un bon test pour le RCB qui ne se déplacera pas pour faire de la figuration. Ce round sera marqué par le grand derby du sud entre le MB Rouissat et le CR Beni Thour. Les gars de Beni Thour, sous la houlette de leur entraîneur Zitouni, visent les trois points pour se racheter du nul concédé à domicile face à Magra au moment où le team de Rouissat, lanterne rouge avec zéro point dans son escarcelle, est déterminé à réagir et pourchasser le doute. À Magra, on aura droit à un autre derby, celui de la Hodna, qui mettra aux prises le nouveau venu dans ce groupe, le MC Magra et le WR M’Sila. Les poulains de l’entraineur Bouaicha, qui courent derrière leur premier succès de la saison, disposent d'une belle opportunité pour atteindre leur objectif face à une formation du WRM qui ambitionne d’enchaîner avec un deuxième succès de suite. Le NARB Reghaïa croisera le fer chez lui avec le CRBD Beida pour confirmer son point arraché la semaine écoulée face à la JSD, qui ira en découdre avec le WAB, qui a réussi un bon coup à Palestro, lors de la précédente étape, déterminé à enchainer par un second succès de suite. Tous les matchs sont prévus à 16h alors que la rencontre US Beni Douala – RC Arbâa à eu lieu hier en raison de la programmation de la LFP du match JSK-DRBT en après-midi au stade du 1er Novembre.

Samy H.