Ah la belle victoire face à l’aîné !

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Pour le compte du premier tour régional en coupe d’Algérie, le RC Seddouk s'est encore illustré en écartant de son chemin les littoraux de la JS Tichy qui pourtant évoluent deux crans au dessus, soit en régionale 1.

Dans cette chaude empoignade jouée au stade d’Elkseur devant une assistance nombreuse, les deux formations ont gratifié les présents d'assez belles phases de jeu. La première période a vu un équilibre dans le jeu. Toutefois, la formation du RCS a été la première à se mettre en évidence en se créant deux bonnes opportunités d’ouvrir la marque sans succès toutefois. De retour de la pause, le RCS comme piqué dans le vif, sont revenus nettement plus déterminés. Msili part seul à la limite du hors jeu mais va rater le cadre au grand désarroi du public. S’en suivra une seconde et autre chaude alerte (62') qui verra Mouloudi sur un service de Benmahrez rater le cadre de très peu. Laissant passer l'orage, les coéquipiers d'Idir vont riposter par contres sporadiques mais parfois dangereux. C'est ainsi que Taibi, à un quart d'heure de la fin, réussit à mettre en danger toute la défense du RCS qui n'a eu son salut que grâce à la sortie du dernier rempart, Hemani, qui sauvera son équipe d'un but tout fait. Les deux coachs ont bien tenté d’apporter un changement chacun dans son effectif en incorporant des éléments frais mais rien n’y fait, les défenses prendront le dessus. La plus belle opportunité d'ouvrir la marque est à l'actif de Mouloudi (78') côté RCS, lorsque sur un coup franc bien enveloppé, la balle frôlera le montant gauche du gardien tichiote. Les derniers instants ont été intenses avec un danger qui planait d'un côté comme de l'autre jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre qui mettra fin à la partie, du moins pour ces 90’ sur ce score de parité et vierge (0 - 0). Les deux équipes devaient alors jouer les prolongations qui ont été intenses avec quelques actions chaudes de part et d’autre. Fortement encouragés par leur nombreux et chaud public, les protégés de Didine ont continué à mener la vie dure à leurs homologues. C'est ainsi que le jeune Billal réussit à ouvrir la marque dans un stade en délire. La deuxième manche a été palpitante et intense à suivre avec le danger qui persistait. Finalement, l'arbitre Loualah met fin aux chauds débats sur cette victoire étriquée mais méritée, synonyme de qualification des Vert et Noir.



Zahir Ait Hamouda