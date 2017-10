Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

«Dans l'ensemble, on est satisfait du rendement global de l'équipe. On a profité de cette joute pour faire tourner notre effectif. La rencontre de coupe face à une grosse pointure nous a été utile sur le plan tactique et technique. Au delà du résultat qui importe peu, ce test nous a permis d'effectuer certains réglages notamment sur balles arrêtées; un domaine qui reste à parfaire avant l’entame du championnat. Enfin, je tiens à féliciter mes joueurs pour leur débauche d'énergie. Dieu merci ils ont été récompensés par cette qualification qui nous permettra de rester compétitif avant le championnat. Je tiens à féliciter nos amis de la JST pour leur prestation tout en leur souhaitant bonne chance pour cette saison en championnat», dira le coach Benslimane, après la victoire de son équipe face à la JS Tichy.



Z. A. H.