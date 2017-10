Béni Douala arrive !

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les Unionistes d’Amizour ne sont pas au mieux de leur forme en ce début de saison. En effet Les poulains d’Ahmed Aider, qui étaient en appel à Ben Aknou pour affronter le nouveau promu, l’ES Ben Aknoun, sont finalement revenus bredouilles. Ayant été accrochés à domicile par la formation de la montagne, ils se devaient pourtant d’aller chercher un résultat positif, mais c’est le contraire qui s’est produit, puisque les partenaires de Bakli se sont inclinés sur le score de deux buts à un (2-1). La deuxième défaite en l’espace de trois matchs joués, après celle concédée lors de la première journée face au RC Boumerdès. Le coach, Ahmed Aider et son adjoint Mourad Bounif sont appelés à revoir beaucoup de choses dans l’équipe et les dirigeants à faire bouger les choses, pour que cette équipe qui faisait peur à ses adversaires l’exercice écoulé retrouve sa forme et sa santé. Avant l’entame de cet exercice, les dirigeants du club affichaient un grand optimisme quant à leurs capacités de jouer les premiers rôles. Mais si ça continue comme ça, les représentants de la Vallée de la Soummam risquent même de jouer pour le maintien. A l’issue de cette journée, l’USOA occupe l’avant-dernière place au classement avec un seul point au compteur. Une entame de saison calamiteuse pour l'entraîneur Aider et ses poulains. Pour les autres rencontres, le nouveau promu, l’ES Ben Aknoun, par sa victoire à domicile devant l’USO Amizour, rejoint en tête du classement le RC Boumerdès qui n’a pu revenir qu’avec un petit point de Bourouba devant la JS Hay Djabel. Viennent ensuite, à une longueur, l’US Beni Douala et le WA Boufarik, vainqueurs respectivement face au RC Arbâa et à la JS Djidjel, alors que quatre équipes se bousculent dans le ventre du classement. La rencontre qui a opposé le NARB Reghaia au CRBD Beida s’est soldée par un nul vierge. Le MC Magra quant à lui a remporté son premier succès de la saison contre le club voisin du WR M’Sila. Dans le match derby du sud entre le MB Rouissat et le CR Beni Thour, la victoire est revenue à ce dernier, son premier succès de la saison. Enfin, la rencontre IBK El Khechna – IB Lakhdaria n’a pas eu lieu pour absence de service d’ordre, nous dit-on.

Samy H.