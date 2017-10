Non jouée pour absence du service d’ordre

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

La rencontre, comptant pour la troisième journée du championnat nationale amateur, entre l’IB Khemis El Khechna et l’IB Lakhdaria n’a pas eu lieu, à cause de l’absence du service d’ordre. L’arbitre de la rencontre, après avoir attendu le temps réglementaire, a renvoyé les deux équipes aux vestiaires. Dans ce cas de figure, le règlement est clair : la rencontre ne peut avoir lieu en cas d’absence de l’un des trois éléments (services d’ordre, médecin ou ambulance). L’IB Lakhdaria pourrait remporter les trois points du match sur tapis vert, et récupérer ainsi ceux perdus lors de la dernière rencontre perdue à domicile (1 - 2) face au WA Boufarik. En attendant la prochaine journée, le président de CSA IBL, Mohamed Gora, souhaite programmer avec son entraîneur Mounir Dob une joute amicale, demain, afin de maintenir les joueurs dans l’esprit de la compétition.



M’hena A