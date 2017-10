Les bonnes opérations d’Azazga et du MB Bouira

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Les matchs de la deuxième journée du championnat de la division inter-régions, groupe centre-est, ont été en faveur des deux clubs de la Kabylie : la JS Azazga et le MB Bouira. Les Azazguis battus lors de la première journée, en s’inclinant à domicile face au Hydra AC, sont allés chercher les trois points de la victoire en dehors de leurs bases. La JS Azazga s’est imposée sur le score de deux buts à un devant le NRB Ouled Derradj et refait surface de fort belle manière. Une victoire bonne pour le moral des joueurs de la JS Azazga qui peuvent entrevoir la suite dans un bon état psychologique. De son côté, le nouveau promu le MB Bouira n’a pas raté sa sortie chez le DRB Baraki, en faisant 0 à 0. Un bon point de pris pour les Bouiris qui vont être gonflés par ce résultats. Pour les autres rencontres de la journée, le CA Kouba a battu 2 à 1 l’AS Bordj Ghedir, tandis que le Hydra AC a confirmé son succès à Azazga, en battant 1 à 0 l’IRB Berhoum. Sur ce même score que s’est achevé le match entre le SA Sétif et l’IRB Ain Lahdjar et ce, en faveur des Sétifiens. Le MB Hassi Messaouda a été tenu en échec par l’USM Sétif en faisant 1 à 1, alors que l’OMR El Annaser s’est imposé 2 à 0 contre son invité du jour le FC Bir El Arch. Enfin, le CRB Ain Djasser a laissé des plumes chez lui en s’inclinant 1 à 0 devant le CRB Ouled Djellal.



Massi Boufatis