Le MOB se hisse à la première place

Le MOB a réalisé, avant-hier, une très belle opération lors de son déplacement à Bordj Bou Arreridj en revenant avec les trois points de la victoire (1 - 2) devant le CABBA local.

Les réalisations bougiotes ont été l’œuvre de Soltane (15’) et Boucherit (49’ SP). Malgré l’absence de Belkacemi et Noubli, le coach Biskri a su comment trouver la solution en intégrant d’entrée Soltanie Amir qui a été un poison dans la défense adverse, il a été l’œuvre du premier but qui s’est concrétisé grâce à un effort individuel en driblant deux défenseurs suivi d’une pichenette que le gardien adverse n’a pas pu stopper. L’ex joueur de Kolea a raté deux buts tout faits après l’ouverture du score, alors que le gardien Bejaoui a annihilé toutes les actions Bordjis tout au long de cette première mi-temps qui s’est achevée par la victoire des visiteurs. En seconde période, les crabes ont accentué leur pression et grâce à une tentative de Kadri, le MOB obtient un penalty (49’) que Boucherit transforme soigneusement pour inscrire le second but. Les locaux n’ont pas abdiqué et sont parvenus à battre le portier Béjaoui (64’) grâce à un tir des 25 mètres. Ils ont eu aussi droit à un penalty (73’) que Bencherif stoppe à la joie du millier de crabes qui ont fait le déplacement. Les crabes pouvaient facilement tuer le match si les Soltane et Kadri n’étaient pas maladroits devant les bois. Après ce précieux succès, le MOB occupe la première place (13 points) conjointement avec l’ASAM qui s’est contentée d’un nul devant le RCK (2 - 2) alors que la JSMS s’est inclinée devant le RCR (2 - 1) et occupe la 3e place (12 points). Le coach des crabes, Biskri Mustapha, nous a avoué à la fin du match: «On a joué contre une bonne équipe du CABBA mais on a su les contenir. Nous étions bien préparés sur tous les plans et on est venu à Bordj dans le but de revenir à Béjaïa avec les trois points et c'est fait. Maintenant, redescendons sur terre et continuons à travailler pour rester sur cette bonne série de bons résultats».



Bencherif cède après 424 minutes d’invincibilité



Le gardien du MOB, Ali Bencherif a encaissé, avant-hier, son premier but de la saison après 424 minutes de jeu par l’intermédiaire de l’ex mobiste, Athmani lors de la 5eme journée contre le CABBA. Le gardien Béjaoui a été un rempart devant les attaques Bordjis en arrêtant un penalty, le second depuis le début de la saison, un rendement plus que positif pour l’ex gardien du GCM qui assure et rassure ses coéquipiers.



Soltane «heureux» après son premier but

Le jeune talentueux attaquant du MOB, Amir Soltane a marqué à Bordj son premier but de la saison, une réalisation qui lui a procurée beaucoup de joie comme il nous l’a affirmé : «Je suis doublement content aujourd’hui en marquant mon premier but qui a contribué à la victoire de mon club, j’espère que ce but en appellera d’autres lors des prochains matchs». Signalons que Soltane a été sacré, la saison dernière, meilleur buteur de la DNA-Ouest avec son ex club, l’ES Kolea avec 16 réalisations et les crabes attendent beaucoup de lui cette saison.





La reprise aujourd’hui à 18 heures

Afin de donner plus de temps de récupération pour les joueurs qui ont fournis beaucoup d’efforts contre le CABBA, le staff technique a programmé la reprise pour aujourd’hui, lundi, à 18 heures pour préparer le prochain match contre le GC Mascara vendredi prochain au stade de l’UMA à 17H.



