«On aurait pu prétendre à la victoire»

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Sommée de bien réagir pour effacer son denier revers subi à Ain M’mila, la JSM Béjaïa a encore trébuché chez elle, en concédant le point du match nul (1 - 1) à l’ASO Chleff, vendredi passé, pour le compte de la 5e journée du championnat. Pourtant, tout a bien commencé pour les protégés du coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui se sont procurés une nuée d’occasions durant le match. Et ce n’est que justice si les efforts de Benchaira et consorts furent récompensés par cette réalisation signée Hamza Ouanes (67’ SP). Mais à force d’exceller aussi dans les ratages, les locaux se feront surprendre par une égalisation inespérée pour les Chélifiens offerte par le capitaine Béjaoui, Abdelmalek Merbah (83’) consécutivement à une mésentente avec son portier Belhani. C’était la douche écossaise dans le camp des gars de la Soummam qui ont laissé filer deux précieuses unités sur le terrain au grand désarroi des supporters présents dans les gradins. Désormais, la JSMB accuse quatre longueurs de retard sur le trio de tête avec 8 points à son actif. Cela étant dit, la bataille pour les trois tickets menant vers l’élite fait déjà rage parmi plusieurs prétendants ayant affiché leurs intentions de jouer la carte de l’accession cette saison, à l’instar du MOB, l’ASAM, la JSMS et l’ASO. Ainsi, les Vert et Rouge de la JSMB qui font figure de sérieux concurrent pour mener la bataille aux côtés des équipes suscitées, devraient vite oublier cette contre-performance concédée sur leur terrain pour se tourner vers l’avenir. Par conséquent, il faudra s’armer d’un moral d’acier pour pouvoir tenir le coup jusqu’au sprint final dès lors que la lutte s’annonce acharnée entre les différents protagonistes. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui n’a pu contenir toute sa déception, dira en fin de match : «Mes joueurs ont réalisé une bonne prestation d’ensemble. D’ailleurs, on aurait pu l’emporter par un score large, si on avait concrétisé les nombreuses occasions de buts. On aurait pu aussi préserver notre petite avance d’un but n’était-ce cette mésentente entre notre défenseur et le gardien de but. En tout cas, cela fait partie du football et l’important est de se préparer comme il se doit pour les rencontres restantes du championnat afin de renouer avec les résultats positifs».

Belgherbi rejoue

Ayant fait l’impasse sur les précédents matchs de son équipe depuis le début du championnat, pour cause de blessure, l’attaquant Abdelouahid Belgherbi a fait son apparition, vendredi dernier, à l’occasion de la venue de l’ASO. Le transfuge de l’US Biskra qui a pris la place de son camarade Lakhdar Drifel, blessé, s’en est pas mal sorti en faisant voir de toutes les couleurs aux défenseurs Chélifiens. Mais seulement, Belgherbi, et à l’image de ses pairs, a péché par manque de lucidité à l’approche des bois adverses.

Reprise des entraînements hier après-midi

Après avoir bénéficié d’une journée de relâche au lendemain de leur semi-échec (1 - 1) contre l’ASO Chlef, les joueurs de la JSMB avaient rendez-vous, hier dans l’après-midi, avec le staff technique pour reprendre le chemin du travail afin d’entamer les préparatifs du prochain déplacement dans la capitale des Aurès pour y affronter le CA Batna pour le compte de la 6e journée du championnat. Ainsi, le coach en chef Béjaoui, Mounir Zeghdoud, aura encore quatre jours devant lui pour remobiliser ses troupes en prévision de cette confrontation qui s’annonce déjà sous le signe du rachat pour les gars de la Soummam qui auront, pour ainsi dire, tout intérêt à renouer avec les résultats positifs dès ce week-end au risque de sombrer dans le doute.



B. Ouari