«On tranchera la question de l’entraîneur cette semaine»

Il ya 1 heure

Le président Sadmi choisira le futur entraîneur de la JSK dans les prochaines heures. A l’issue du match de son équipe face au DRBT, Sadmi a affirmé : «On se réunira ce lundi (aujourd’hui NDLR) pour trancher sur la question du nouvel entraîneur. On choisira celui qui conviendra le mieux à la JSK», a déclaré Sadmi. Evoquant le sujet de Rahmouni et Moussouni, le président kabyle a affirmé : «Je rencontrerai Rahmouni et Moussouni pour qu’on procède à la résiliation du contrat». Pour la question du partenariat avec les Italiens, Sadmi a déclaré : «Pour ce qui est de notre partenariat avec les Italiens, nous discuterons de la question lors de notre réunion». Quant aux objectifs de son équipe pour la saison en cours, le président kabyle a affirmé qu’aucun objectif n’a été tracé par la direction : «Nous n’avons fixé aucun objectif précis pour l’équipe. Notre ambition est de construire une équipe compétitive pour la saison en cours», a conclu Sadmi.

