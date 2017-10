«Je suis heureux de ce succès»

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Le coach intérimaire de la JSK, Monaim Kherroubi, n’a pas caché sa joie à la fin du match face au DRB Tadjenanet. Lors du point de presse qu’il a animé, il a évoqué plusieurs points concernant la rencontre : «Je suis heureux et content de cette précieuse victoire. Nous avons affronté une bonne équipe du DRB Tadjenanet et mes joueurs ont réalisé l’essentiel. Cette victoire est venue au bon moment et fera beaucoup de bien aux joueurs en perspective des prochains rendez-vous», a déclaré Kherroubi.

«Les joueurs souffraient psychologiquement»

Questionné quant au rendement moyen de l’équipe, Kherroubi dira : «Il est vrai que l’équipe n’a pas réussi un grand match, toutefois il faut savoir que les joueurs souffraient d’un blocage. Je dois avouer qu’ils ont entamé la partie avec la peur au ventre. Néanmoins, ils se sont un peu libérés au second half et ont réussi à gagner la partie. Il y a encore des lacunes dans le groupe et on travaillera davantage pour que l’équipe soit plus performante».

«Les changements effectués ont apporté un plus»

Concernant les changements opérés lors de ce match, Kherroubi estime qu’ils ont apporté le plus escompté : «Les changements apportés ont été efficaces. Tafni est parvenu à marquer le but de la victoire et j’en suis très content et fier de lui», a déclaré le successeur de Rahmouni.

«Les jeunes du club peuvent réussir de belles choses»

Questionné sur le niveau des joueurs de l’équipe cette saison, le coach par intérim estime qu’il y a de talentueux éléments qu’il faut suivre : «Le club recèle de bons talents qu’il faut juste bien encadrer et suivre. Avec le travail, cette équipe progressera de plus en plus».

«Cette trêve tombe au bon moment»

Kherroubi estime que la pause que connaît le championnat arrive à point nommé : «Cet arrêt du championnat ne pouvait mieux tomber pour nous. C’est une occasion pour bien travailler les insuffisances de l’équipe», a-t-il estimé.

«Mon avenir ? C’est à la direction de trancher»

Concernant son avenir à la tête du club, Kherroubi dira que c’est la direction qui tranchera sur la question : «Je suis le DTS du club et je réponds toujours présent lorsque le club a besoin de mes services. Cependant, pour mon avenir, il y a des dirigeants en place et c’est a eux de décider», a-t-il conclu.

M. L.