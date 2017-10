Merci qui ? Merci Boultif !

Par DDK | Il ya 1 heure | 244 lecture(s)

La JSK a réalisé l’essentiel, avant-hier, en battant le DRB Tadjenanet sur la plus petite des marges au stade du 1er novembre.

Le coach intérimaire, Monaim Kherroubi, a réussi son pari en remportant une victoire ô combien précieuse après deux faux pas de suite face au PAC et au NAHD. Mais au-delà du résultat, le rendement de l’équipe ne fut pas satisfaisant. Les joueurs ont trouvé toutes les peines du monde pour construire leurs attaques et les occasions dangereuses furent rares lors du match. Les joueurs semblaient jouer la peur au ventre, ce qui ne leur a pas permis de fournir un bon rendement. Néanmoins, ils ont réalisé l’essentiel grâce au jeune Tafni qui a inscrit le seul but de la partie, mais aussi et surtout au keeper Boultif qui a réussi à arrêter un penalty dans les ultimes minutes de la partie. Les changements de Kherroubi se révélèrent judicieux, puisque l’équipe a arraché une victoire bonne pour le moral des troupes lors des prochaines confrontations. Cependant, l’équipe aura un grand travail devant elle pour combler ses lacunes. Surtout que les matchs prochains seront plus difficiles.

Reprise demain à 18h30

Vu que le championnat observera une trêve, le staff technique kabyle a accordé deux jours de repos aux coéquipiers de Redouani. La reprise des entraînements est prévue pour demain soir à partir de 18h30, au stade du 1er novembre. Les Kabyles entameront la préparation du prochain rendez-vous face à l’USMBA entrant dans le cadre de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis

Le contrat de Rahmouni sera résilié aujourd’hui

La direction kabyle se réunira cet après-midi avec l’ancien staff technique composé de Rahmouni et Moussouni. Les deux parties tenteront de trouver un terrain d’entente sur le plan financier avant la procédure de la résiliation du contrat. La direction kabyle a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Rahmouni et Moussouni, jeudi dernier, et les anciens entraineurs ont accepté une séparation à l’amiable. Au cours de la réunion d’aujourd’hui, la question du nouvel entraineur sera bien sûr évoquée et tout le monde attend de savoir qui sera le futur entraîneur des Jaune et Vert.

