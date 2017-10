Des fuites à colmater derrière !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 79 lecture(s)

La formation du CRB Mekla a disputé le week-end dernier un match amical face à l’US Bouhinoun. Les deux équipes se sont distinguées sur le plan offensif. Pas moins de huit buts ont été inscrits par les deux équipes et le dernier mot est revenu aux visiteurs de l’US Bouhinoun qui ont marqué cinq buts, battant ainsi les Meklistes qui ont pu inscrire trois buts. La partie s’est donc achevée sur cette victoire de 5 à 3 en faveur de l’US Bouhinoun. Les poulains de Djaâfar Belhadi sont encore en période de rodage et n’ont pas atteint leur vitesse de croisière. Beaucoup reste à faire, surtout sur le plan défensif, pour trouver des solutions et permettre à ce compartiment de retrouver son équilibre, alors que sur le plan offensif les attaquants rassurent. Les gars de Bouhinoun ont orchestré une leçon à leurs homologues du CRB Mekla, sur leur terrain et devant leurs supporters. Mais ce n’est qu’un match de préparation, à quelques jours du coup d’envoi du championnat de wilaya dans ses différentes divisions. Les joueurs du CRBM sont appelés à redoubler d’efforts, pour attaquer la nouvelle saison, avec moins de dégâts.

Massi Boufatis