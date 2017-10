Festival offensif

Par DDK | Il ya 48 minutes | 93 lecture(s)

Le RC Haïzer n’a pas à rougir de sa défaite face au nouveau pensionnaire de la régionale II, l’US Auzia. La rencontre a été très disputée et ouverte dés son entame. Ce sont les gars de l’entraîneur d’Auzia, Zine Mohamed qui ont ouvert le score à la 25’ suite à une bévue monumentale dans la défense Haizari. Le Rapide Club de Haizer réagit immédiatement en multipliant les attaques, mais sans danger sur le gardien d’Auzia, Mabrouki. La pression du RCH a toutefois finie par donner ses fruits, à la 40’, lorsque le tonitruant Boudjemaa, récupérant une balle dans la surface adverse, tente un lobe, le portier d’Auzia rate sa sortie, Amiri qui était juste derrière met la balle au fond des filets, dans le temps additionnel, Boudjemaa corse l’addition pour le RCH d’un tir tendu des 20 m. Malgré les six minutes ajoutées par le référé Taier, le score reste inchangé. En seconde mi-temps, l’équipe d’Auzia est entrée avec un nouveau souffle, notamment après l’entrée de Zadi, en tenant les rênes de la partie sans pour autant réussir à niveler la marque. Dans les dix dernières minutes, la défense de Haizer lâche prise, Zadi profite d’un flottement dans la défense et place un tir rageur à ras terre qui trompe la vigilance du portier de Haizer. À 2 - 2, la partie est loin d’être terminée, puisque le RC Haizer réussit à prendre l’avantage à la 85’, suite à un coup franc tiré des 30m par le défenseur Idir Adel. Alors que la partie allait se terminer en faveur du RCH, le buteur d’Auzia Khobeizi Amine surgit de nouveau pour remettre les pendules à l’heure et envoie les deux équipes pour les prolongations. Des prolongations fatidiques pour l’équipe de Haïzer qui s’est carrément effacée laissant les espaces de jeu pour les joueurs de l’USA qui ont réussi à inscrire deux autres buts par l’intermédiaire de Khobeizi et Larbi Chérif.

M’Hena A.