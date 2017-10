Le grand coup de Taourirt

Par DDK | Il ya 48 minutes | 114 lecture(s)

Après une longue période de congé, la compétition officielle a repris, le week-end dernier, ses droits avec le déroulement du 1er tour préliminaire de la coupe d’Algérie des éliminatoires de wilayas.

Cette entame qui s’est déroulée dans une grande sportivité a été marquée par quelques surprises de taille, notamment l’élimination du DC Boghni devant la JS Tala Tegana au stade de Tirsatine. Un match qui s’est soldé par la plus petite des marges au profit des jeunots d’Ath Djennad qui décrochent le ticket pour les seizièmes de finales aux dépens des montagnards pourtant plus expérimentés . L’autre fait saillant de la journée est la qualification du NA Redjaouna qui est allée damer le pion à l’OC Makouda chez elle. Une rencontre qui s’est achevée sur un score de trois buts a deux au profit des gars de Redjaouna. De son côté, l’ASC Ouaguenoun qui accueillait la formation d’Ait Yahia Union Sport n’a pas raté l’occasion de sortir victorieuse non sans trimer devant les jeunots d’Ait Yahia qui n’ont pas à rougir par cette élimination. À Boghni, l’OS Mâatkas a subi un naufrage face à son invité du jour l’O Taourirt Mokrane qui s’est offert une ballade de santé devant les locaux qui ont pris cinq buts. La rencontre ayant mis au prises deux nouvelles équipes au stade de Tikobaine est revenue au CS Djebla Ouaguenoun qui s’est imposé par la plus petite des marges devant l’O Timizart Loghbar dans un match qui fut très plaisant. Quant au dernier match programmé pour le weekend au stade Oukil Ramdane, considéré comme l’affiche de ce tour, la rencontre n’a pas eu lieu en raison, avons nous appris, d’un effectif réduit de l’ES Sikh Oumeddour. Une donne qui devrait permettre à leur adversaire, en l’occurrence l’US Sidi Belloua de se qualifier pour les seizièmes de finales. À signaler enfin que le match qui devait opposer la JS Tadmait à la JS Djurdjura avant d’être reporté en raison de la participation des Tadmaitis en coupe d’Algérie est reprogrammé pour demain mardi au stade de Makouda.

S. K.