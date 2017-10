Le derby à huis clos !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 84 lecture(s)

La commission de discipline de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) a sanctionné, d'un match à huis clos, l’USO Amizour. Cette sanction fait suite au jet de projectiles en fin de partie par les supporters, lors du match disputé samedi dernier face à la JS Hay Djabel qui s’est soldé par un score de parité (0 - 0) pour le compte de la 2e journée de la DNA. Outre le huis clos, l’USOA devra s’acquitter d’une amende de 30 000 DA, a indiqué la LNFA sur son site officiel. De ce fait, le derby de samedi prochain se jouera en l'absence du public. Pour rappel, l’USOA n’a engrangé qu’un petit point depuis l’entame de cet exercice et occupe l’avant-dernière place, alors que l’US Béni Douala est en deuxième position avec six points à un point des deux co-leaders, le RC Boumerdès et le nouveau promu l’ES Ben Aknoun.

Samy. H