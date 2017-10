«Le MOB ne peut jouer que l’accession»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 89 lecture(s)

Après la précieuse victoire acquise vendredi passé devant le CABBA, l’auteur du premier but béjaoui, Amir Soltane, dit sa satisfaction de revoir le MOB en haut du tableau.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes revenus de Bordj avec une précieuse victoire…

Amir Soltane : Je pense qu’on mérite amplement cette victoire devant une coriace équipe du CABBA qui nous a créés beaucoup de difficultés. On est restés concentrés tout au long de la partie, chose qui nous a aidés à appliquer à la lettre les consignes du coach et décrocher trois précieux points devant un adversaire qui n’est plus à présenter. Cette victoire s’est concrétisée grâce aux efforts de tous les joueurs qui se sont donné à fond sur le terrain, en défendant crânement les couleurs du club. Ce succès confirme la bonne santé du groupe, tout en essayant de rester sur cette courbe ascendante.

Quel est votre sentiment après votre premier but en championnat ?

Je ne peux être que content après cette réalisation qui va m’ouvrir la voie pour concrétiser d’autres actions en buts. Je suis un attaquant et mon travail consiste à pousser le ballon au fond des filets adverses, et j’espère que je serai plus efficace devant les bois adverses lors des prochains matchs.

Vous occupez actuellement la première Honnêtement, avez-vous les moyens pour jouer l’accession ?

Actuellement, le MOB est très bien structuré administrativement parlant, un effectif très riche avec un mélange de jeunes et de joueurs expérimentés, un entraîneur qui n’est plus à présenter ainsi qu’un public en or. Avec tous ces atouts, on ne peut jouer que pour l’accession qu’on espère atteindre en fin du championnat.

Les supporters attendent beaucoup de vous pour retrouver la Ligue 1 rapidement. Un message à leur lancer ? Les supporters du MOB sont connus sur tout le territoire national pour leur amour indéfectible pour le club. Ils l’ont démontré cette année à domicile et lors de nos trois déplacements où ils nous ont soutenus sans relâche. J’espère qu’ils seront encore plus nombreux à nous encourager et de notre côté, on fera de notre mieux pour leur procurer de la joie tout au long de la saison et à la fin par une accession.

Entretien réalisé par Z. H.