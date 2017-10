Une reprise sans Moussi

Par DDK | Il ya 49 minutes | 97 lecture(s)

Après avoir bénéficié d’une journée de repos au lendemain de leur semi-échec concédé at home contre l’ASO (1 - 1), les joueurs de la JSMB ont repris du service dans l’après-midi d’avant-hier sous la houlette du staff technique. Excepté l’attaquant Abdeslam Moussi, tout le monde était présent pour cette première séance de la semaine en vu d’entamer les préparatifs du prochain déplacement dans la ville de Batna pour y affronter le CAB dans le cadre de la 6e journée. Cela dit, les faits sont là et la JSMB ne gagne plus ces derniers temps à cause notamment du manque d’efficacité devant, comme l’ont eu à le vérifier encore les Moussi, Drifel et autres Belgherbi contre l’ASO Chlef, vendredi dernier, alors que le match était pourtant à la portée des gars de la Soummam. Ce que n’a d’ailleurs pas manqué de souligner le driver en chef, Mounir Zeghdoud, en fin de partie, en déclarant : «Nous aurions pu l’emporter par un score large au vu du nombre important d’occasions ratées durant le match. Toutefois, cette contre-performance n’est pas une fin en soi car le championnat n’étant qu’à ses débuts. Mais on s’attellera à améliorer les choses par le travail afin de renouer avec les résultats positifs lors des prochaines journées.»

JSMB - NCB, cet après-midi à 16 heures

La JSM Béjaïa donnera la réplique, cet après-midi, à partir de 16 heures, au NC Béjaïa (division régionale 3) dans une joute amicale qui permettra, notamment au staff technique, de s’attarder sur les carences constatées dans le jeu de l’équipe, vendredi dernier, contre l’ASO Chlef. De même que l’entraineur en chef Béjaoui va aligner, comme à l’accoutumé, les éléments n’ayant pas pu prendre part à la dernière rencontre de championnat pour demeurer compétitif.

La 6e journée de ligue 2 reportée au vendredi 13 octobre

Initialement prévue pour vendredi prochain, le 6 octobre, la sixième journée de ligue 2 Mobilis vient d’être décalée d’une semaine par la LFP, soit au vendredi 13 du même mois. Un report qui arrange sans aucun doute les affaires des Vert et Rouge de la JSMB pour recharger les batteries et travailler suffisamment leurs carences relevées lors des deux dernières rencontres de championnat. Ceci dit, Mohamed Benchaira et consorts qui n’ont récolté qu’une seule unité sur les six possibles, auront encore dix jours devant eux pour revoir leur copie avant d’aller défier le CAB au stade du 1er Novembre de Batna.

B. Ouari