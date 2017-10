La fructueuse recette de Biskri

Par DDK | Il ya 49 minutes | 85 lecture(s)

Le MOB a réalisé jusque-là un sans-faute en déplacemen, en empochant trois victoires pour autant de match joués à l’extérieur.

Ses victimes sont successivement le RCK (1 - 0), le MCEE (1 - 0) et le CABAA (2 - 1). Ces succès se sont concrétisés sur le terrain grâce aux efforts des joueurs et à la tactique adoptée par Biskri qui a su à chaque occasion trouver la meilleure méthode pour contrer ses adversaires, malgré certains changement à l’image du dernier match avec l’absence de Noubli et Belkacemi. Lors de chaque déplacement, le coach assure à maintenir le même bloc défensif avec un gardien impérial, Bencherif en l’occurrence et le duo Maamar youcef - Bouledieb impérial dans l’axe et deux arrières, Naasse et Salhi, très dynamiques défensivement et offensivement. Boucherit et Bentayeb ont joué un grand rôle à la récupération tout en relançant le jeu quand il le faut alors que Mehdi Kadri et Rahal sont époustouflants en animation. Concernant l’attaque, le coach dispose de plusieurs éléments capables de se remplacer dans chaque match à l’image de Soltane qui a donné satisfaction en jouant en pointe lors du dernier match à la place de Noubli. De manière générale, on peut avancer que les tactiques de jeu de Biskri ont donné ses fruits à l’extérieur en jouant avec des contres tout en assurant une assise défensive imposante en espérant qu’il trouvera le remède à domicile après les deux justes moyennes prestations devant l’ASMO et l’ABS.

Bencherif, l’assurance !

Le gardien de MOB, Bencherif Ali, a encaissé son premier but, vendredi passé, contre le CABBA après 424 minutes de jeu. En dehors de ce but, Bencherif a été l’homme du match lors de la dernière rencontre en arrêtant un penalty et annihilant toutes les actions adverses. Il est devenu une assurance pour l’équipe en rassurant ses coéquipiers sur le terrain. Les supporters Béjaouis qui comptent beaucoup sur lui l’ont déjà surnommé Monsieur assurance tout risque, tout en souhaitant que les blessures l’épargneront.

Bouledieb ratera le prochain match

Le coach Biskri doit trouver un remplaçant à Bouledieb qui est suspendu pour un match après sa contestation de décision de l’arbitre lors du match contre le CABBA. Pour le prochain match, vendredi prochain, contre le GC Mascara, le coach Béjaoui incorpora surement le jeune Mouhli qui n’a joué que le premier match du championnat contre l’ASMO.

Une prime de 10 millions pour les joueurs

La direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, a promis avant le match du CABBA une prime de 10 millions pour les joueurs en cas de victoire à Bordj et c’est chose faite. D’après certaines sources, les joueurs pourront encaisser cette semaine et avant le match du GCM la prime de l’ABS (4 millions) et du CABBA (10 millions), chose qui va les encourager pour se donner à fond lors des prochains matchs surtout en cette période de bons résultats où le club occupe la première place avec 13 points au compteur.

Reprise aujourd’hui à 18 heures

Apres deux jours de repos accordé par le staff technique, les joueurs devaient reprendre le travail hier après-midi au stade de l’unité maghrébine pour préparer le prochain match contre le GC Mascara du vendredi prochain (17H). Mustapha Biskri aura 4 jours pour corriger les lacunes constatées lors des derniers matchs et trouver les solutions adéquates pour améliorer le rendement collectif du groupe afin de continuer sur cette lancée de probants résultats et garder cette première place le plus logntemps possible.

Z. H.