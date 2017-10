Par DDK | Il ya 49 minutes | 90 lecture(s)

Le portier kabyle Abderrahmane Boultif a réussi un match plein, samedi passé, face au DRB Tadjenanet. En plus de ses arrêts décisifs, il a arrêté un penalty à la dernière minute ce qui a permis à son club de battre son adversaire du jour. Contacté, Boultif parle de cette victoire ainsi que d’autres points.

La Dépêche de Kabyle : Votre équipe a remporté une précieuse victoire face au DRB Tadjenanet. Qu’avez-vous à dire sur cette rencontre ?

A. Boultif : Dieu merci, on a réussi notre objectif en glanant les trois points de la confrontation. Je remercie tous les joueurs qui ont fourni beaucoup d’efforts, ce qui nous a permis d’avoir le gain du match.

Votre équipe a trouvé toutes les peines du monde à s’imposer, mais à la fin vous avez réussi l’essentiel en gagnant la partie…

Les joueurs ont joué sous pression, notamment en première période, mais on était meilleurs au second half et on a réussi à marquer le but de la victoire. Ce bon résultat est venu au bon moment, pour libérer le groupe en prévision des prochains rendez-vous. Cependant, on continuera à cravacher pour réussir d’autres bons résultats.

Vous concernant, vous avez réussi un bon match en arrêtant même un penalty à la dernière minute…

Je n’ai fait que mon travail et tous les joueurs ont participé à ce succès. J’étais concentré sur l’action, ce qui m’a permis d’arrêter ce penalty. Je suis content d’avoir aidé mon club à glaner les points de la confrontation.

Vous affichez une belle forme depuis le début de saison. Vous prétendez sûrement à jouer

le maximum de matchs ?

Je travaille beaucoup car mon seul objectif est de servir mon club à chaque fois. Pour revenir à votre question, je dirai que peu importe celui qui sera titulaire à chaque fois, l’essentiel c’est qu’il apporte un plus à l’équipe. On forme un groupe et notre seul objectif est que le club réussisse de belles performances.

Le championnat observe une trêve. Qu’avez-vous à dire sur ce point ?

Cet arrêt du championnat nous permettra de travailler nos insuffisances en prévision des prochains rendez-vous. On doit profiter le maximum pour combler nos lacunes, pour être plus performant. On ne lésinera pas sur les efforts pour améliorer notre rendement et enchainer les bons résultats.

Votre équipe affrontera le PAC, en amical, jeudi prochain. Que pensez-vous de cette joute ?

En plus de trvailler les différents volets lors de cette trêve, ce match amical va nous permettre de travailler les automatismes et la cohésion entre joueurs. Cette rencontre amicale nous permettra aussi de garder le rythme de la compétition, vu qu’on affrontera l’USMBA d’ici deux semaines.

Qu’en est-il de la prochaine rencontre face à l’USMBA ?

Ce match face à l’USMBA sera un autre important rendez-vous et notre objectif est de bien le négocier. On profitera de cette trêve pour bien préparer ce match. On joue bien à l’extérieur et on fera de notre mieux pour réussir une belle opération lors de cette rencontre.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi.