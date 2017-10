La reprise les 6 et 7 octobre

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La ligue Régionale de Football d’Alger (LRFA), a rendu publics cette semaine les calendriers des deux groupes de la Régionale 2 (A et B) et de la Régionale 1. Le coup de starter de la saison en Régionale 2, aura lieu le 6 octobre. Pour la Régionale 1, ce sera le 7octobre. Pour le groupe A de la Régionale 2, la prochaine saison s’annonce rude et le programme promet des derbys entre notamment les deux malheureux de l’exercice écoulé le CRB Kherrata et l’ES Bir Ghbalou, mais aussi le WR Bordj Menaeil, la JS Bordj Menaeil, l’USM Béjaïa, l’ES Draâ El Mizane, le MC Bouira, Gouraya, l’OS El Kseur, l’ES Timezrit et la JS M’Chedellah. À ceux-là s’ajoutent les lauréats des ligues de wilaya de la division Honneur qui ont accédé à savoir l’US Soummam, le CM Tidjelabine, l’US Auzia, l’OS Meldiouene, qui représentent respectivement les ligues de Béjaïa, Boumerdès, Bouira et Tizi-Ouzou. En plus du CR Zemouri qui fait son retour dans ce groupe après plusieurs saisons passées dans le groupe B. Enfin, on remarquera l’absence de la formation de Ouled Moussa (ERBOM) qui évoluait, la saison passée, dans le groupe A, versée cette saison dans le groupe B. (En bas de page le calendrier du groupe A de la Régionale 2).

Samy H.